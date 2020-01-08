ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 11:28
Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка привітала усіх з Різдвом і показала свою сім'ю

Віра Брежнєва не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя і нечасто показує фото з рідними. Втім, нещодавно вона зробила виняток і опублікувала ніжне фото з чоловіком Костянтином Меладзе - таким чином співачка відреагувала на чутки, що гуляють в пресі, про те, що вони нібито розлучаються через зради її чоловіка. А в честь Різдва Віра вирішила показати всю свою велику родину!

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала атмосферний сімейний знімок, на якому зібрала майже всіх своїх рідних. Так, на фото можна побачити саму Віру, її чоловіка, маму та молодшу дочку Сару, а також сестер та їх дітей. Не вистачає лише старшої дочки Брежнєвої Соні Кіперман, яка навчається і живе в США.

"Всією родиною вітаємо з Різдвом. Здоров'я, миру, любові і Ангела-Хранителя завжди поруч", - привітала всіх співачка.

Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини

Фото: Віра Брежнєва з сім'єю (instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри не змогли пройти повз настільки милого і щирого кадру і тут же почали вітати її з святом і писати розчулені коментарі.

  • Крута родина!
  • Які ви класні, і вас так багато!)
  • З Різдвом Христовим!
  • Вітаю з Різдвом вас
  • Велика родина... Добре що все разом))
  • Дякую,і Вас також
  • Гарна сім'я , а Сара просто приголомшлива !!!
  • і Вашу родину зі святом !!! Нехай збудеться все хороше і задумане
  • Які ви класні! Всіх благ Віра вашій родині.
  • Вірочка і Костянтин
  • Чудова фотографія!!! З Різдвом!! Тепла і любові у вашу родину
  • Дякую за привітання! Благополуччя і здоров'я Вам та вашій родині!

Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят з днем народження.

Найскладніше: Віра Брежнєва висловилася про розлучення з Меладзе "Прекрасні жінки": Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят
Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзе
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся