Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність

Фото: Санта Дімопулос з сином (instagram.com/santadimopulos)

Артистка зізналася, що у хлопчика виникають питання

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії на останньому місяці вагітності, ось-ось стане мамою вдруге. Співачка прийняла рішення народжувати в Монако, де і знаходиться останні тижні, готуючись до важливої події. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото зі своїм сином від попередніх стосунків Даніелем і розповіла, як він відреагував на новину про те, що у нього з'явиться брат або сестра.

На знімку мама і син відображені в кафе, при цьому 10-річний хлопчик ніжно обіймає її за округлий живіт.

За словами Санти, син переживає, чи не стане вона любити його менше після появи малюка.

Фото: Санта Дімопулос з сином Даніелем (instagram.com/santadimopulos)

"Реакція Дені на новину про майбутнє поповнення в сім'ї: "Я чекав цього 10 років". Звичайно, у нього виникають запитання - "Ти будеш більше любити другу дитину?", "Ти будеш весь час з ним?" і т. д. І я м'яко пояснюю, що: "дитина без уваги і догляду не виживе, справа не в кількості кохання, а в тому, що ти вже дорослий і можеш доглядати за собою, постояти за себе, а найменший не може, він постійно потребує маму і її догляд. Ти коханий первісток і будеш допомагати мені справлятися з цим завданням". Я розповідаю йому, як малюк росте, ми разом купуємо подарунки і все необхідне, плануємо, як будемо гуляти, купати і т. д. Така постановка речей його влаштовує. Як ви готували первістка до другого?" - поділилася Дімопулос.

Зазначимо, що стать другої дитини співачка досі не розсекретила.

Підписники захоплюються красою і мудрістю Санти, а також діляться своїми історіями на цю тему.

Які мудрі слова! Візьму на заміточку

Мій первісток мабуть зітхнув з полегшенням, тому що був "залюбышем" в родині,))) всі його мацали й цілували,а тут ,ааалилуя!!!! Новий об'єкт

У мене теж 10 років різниця між дітьми. Не показьівает, але в душі, бачу, що є ревнощі

Ви дуже милі та гарні

Позитиву Вам і добра

Ви - мудрі і прекрасні!

Класні

Миле фото

Так ніжно обіймає

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності, які допомагають їй залишатися красивою і доглянутою.

Раніше Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.