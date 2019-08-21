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Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 17:32
Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність
Фото: Санта Дімопулос з сином (instagram.com/santadimopulos)

Артистка зізналася, що у хлопчика виникають питання

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії на останньому місяці вагітності, ось-ось стане мамою вдруге. Співачка прийняла рішення народжувати в Монако, де і знаходиться останні тижні, готуючись до важливої події. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото зі своїм сином від попередніх стосунків Даніелем і розповіла, як він відреагував на новину про те, що у нього з'явиться брат або сестра.

На знімку мама і син відображені в кафе, при цьому 10-річний хлопчик ніжно обіймає її за округлий живіт.

За словами Санти, син переживає, чи не стане вона любити його менше після появи малюка.

Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність

Фото: Санта Дімопулос з сином Даніелем (instagram.com/santadimopulos)

"Реакція Дені на новину про майбутнє поповнення в сім'ї: "Я чекав цього 10 років". Звичайно, у нього виникають запитання - "Ти будеш більше любити другу дитину?", "Ти будеш весь час з ним?" і т. д. І я м'яко пояснюю, що: "дитина без уваги і догляду не виживе, справа не в кількості кохання, а в тому, що ти вже дорослий і можеш доглядати за собою, постояти за себе, а найменший не може, він постійно потребує маму і її догляд. Ти коханий первісток і будеш допомагати мені справлятися з цим завданням". Я розповідаю йому, як малюк росте, ми разом купуємо подарунки і все необхідне, плануємо, як будемо гуляти, купати і т. д. Така постановка речей його влаштовує. Як ви готували первістка до другого?" - поділилася Дімопулос.

Зазначимо, що стать другої дитини співачка досі не розсекретила.

Підписники захоплюються красою і мудрістю Санти, а також діляться своїми історіями на цю тему.

  • Які мудрі слова! Візьму на заміточку
  • Мій первісток мабуть зітхнув з полегшенням, тому що був "залюбышем" в родині,))) всі його мацали й цілували,а тут ,ааалилуя!!!! Новий об'єкт
  • У мене теж 10 років різниця між дітьми. Не показьівает, але в душі, бачу, що є ревнощі
  • Ви дуже милі та гарні
  • Позитиву Вам і добра
  • Ви - мудрі і прекрасні!
  • Класні
  • Миле фото
  • Так ніжно обіймає

Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності, які допомагають їй залишатися красивою і доглянутою.

Раніше Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.

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Новини України беременностьсынСанта Димопулос
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