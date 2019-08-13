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Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності

Lite » Краса 13.08.2019 - 13:56
Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка готується до народження другої дитини в Монако

32-річна українська співачка Санта Дімопулос ось-ось вдруге стане мамою. При цьому вона приховувала цю радісну новину до сьомого місяця, однак зараз із задоволенням ділиться в мережі "вагітними" фото, а також розповідає про своє самопочуття і вибор місця для народження дитини. Зазначимо, що артистка зупинила свій вибір на клініці в Монако і вже пару тижнів знаходиться там разом з мамою. Раніше дівчина пояснила, чому прийняла рішення народжувати не в Україні.

На цей раз Санта поділилася своїми правилами догляду, яких дотримується під час вагітності. Вона супроводила публікацію пікантним чорно-білим фото, на якому зображена лише в трусиках і напівпрозорої накидці. Співачка стоїть біля дерев'яної альтанки впівоберта до камери, при цьому розкрита накидка відкриває відмінний огляд на її значний живіт.

Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

"Мої правила по догляду під час вагітності.

Зволожувати шкіру маслами і живильними кремами. Я використовую засоби від Elemis (масло проти розтяжок, зволожуючий і тонізуючий крему) і St.Barth (кокосове масло, крем для тіла з ваніллю).

Пити багато води. Рада актуальне завжди, особливо влітку. Більше п'єш - менше їси.

Робити лімфодренажний масаж. Виводить зайву рідину, тим самим знімає набряк і втому. Я намагалася робити всю вагітність ручний і айкун (протипоказань немає).

Плавати. Тренування без навантаження на спину, поперек і суглоби.
Коли носиш на собі близько 20 зайвих кілограмів, останнє, про що можеш думати, – це заняття спортом:). Але в басейні (або будь-якому іншому водоймищі) ви важите всього одну десяту того, що на суші. Тому вправи у воді для вагітних можуть стати справжнім порятунком.

Користуватися пілінгом і грубою щіткою.

Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

Манікюр, педикюр в звичайному режимі (раз в два тижні).

Спорт. Перший триместр, другий майже весь відпочивала (ледащо), третій плаваю (навіть від гумок починає тягнути низ живота). Мені сподобалися онлайн-тренування для вагітних відомого тренера Трейсі Андерсон.

Волосся не фарбую в принципі, стриглася один раз", - докладно розповіла Дімопулос.

Зазначимо, що Санта раніше показувала, як проводить час на Лазурному узбережжі - вагітна артистка відвідує світські заходи, а також показала фото в купальнику з пляжу і чарівний знімок зі старшим сином Даніелем, якого вона народила від ведучого Андрія Джеджули.

Фото: Санта Дімопулос у Монако (instagram.com/santadimopulos)

Підписники Дімопулос залишили їй безліч захоплених коментарів, а також бажають легких пологів.

  • Санта, нехай Бог береже Вас і допомагає. Легких пологів і здорової дитини
  • Ох! Ось дано жінці бути сексуальною навіт коли вагітна!
  • Красуня
  • Санта, Ви в такому цікавому положенні ще жіночні і сексуальніше, захоплююся Вами
  • Санта, ви розкішні!
  • Красиво
  • Які правильні поради! Розумниця!! Гарних Вам пологів , дорога!
  • Все правильно і доречно)ви дуже гарна, дай Бог вам легких пологів і здорову лялю

Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітностіСанта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)⠀

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність.

Також вагітна Санта Дімопулос показала, як готується до пологів в Монако.

"Спала три дні": вагітна Дімопулос готується до пологів в Монако Не можна стригтися і пити каву: Санта Дімопулос висміяла забобони про вагітність
Новини України беременностьСанта Димопулос
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