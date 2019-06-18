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Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 10:12
Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

У певицы уже есть сын от Андрея Джеджулы

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками радостной новостью - оказывается, певица беременна и находится уже на 28 неделе. Для 32-летней артистки это уже вторая беременность -  в 2008 году она родила сына Даниэля от известного телеведущего Андрея Джеджулы.

На своей странице в Instagram она опубликовала нежное черно-белое фото, показав уже заметно округлившийся животик. 

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем. It’s time to share my happiness with you  #28weeks", - написала Санта.

Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пол ребенка певица пока что раскрывать не стала. Его отцом является второй муж Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж в 2015 году. У мужчины также есть дети от предыдущего брака - двое сыновей.

Подписчики артистки засыпали ее поздравлениями и теплыми пожеланиями. Среди них и многие украинские и российские селебрити.

"Поздравляю!!!! Самая красивая беременная девочка", - пишет Алла Барановская.

"Та все давно в курсе)))) поздравляю!" - вторит ей Оля Полякова.

Даша Астафьева, Екатерина Кухар, Татьяна Котова, Филипп Киркоров, Татьяна Терехова и другие поспешили присоединиться к поздравлениям.

Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

  • Поздравляю Вас!!! Очень рада, что Вы ждёте малыша ))
  • Прям искренне рада! Это такое счастье 
  • Прекрасная новость 
  • Какое счастье! Рада за тебя очень! 
  • Ух ты! Никогда не думала, что буду ощущать такую радость за человека, которого никогда даже не видела в живую...но, безусловно...очень за вас рада!
  • Невероятно красивая. Поздравляю 
  • Сантик, ты такая красивая беременяшка!!!!!
  • Замечательные новост. Поздравляю
  • Богиня 
  • Любви становится больше 
  • Гармония и любовь
  • Поздравляю, здоровья и счастья 
  • Вы прекрасна!! Пусть Ангел -Хранитель бережёт Вас и вашу семью
  • Милая и красивая Санта! Береги свое счастье! Трепетно и красиво!
  • Сантуля, ты прекрасна
  • Вааауу!!!!!! Ну какая же вы молодец 
  • Санта,поздравляю Вас с этим счастьем!!!! Это чудо в жизни женщины! Желаю Вам легкой беременности!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике.

Ранее беременная Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками на яхте.

К слову, участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег взбудоражила сеть откровенной фотосессией.

В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем Чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике
Новости Украины беременностьСанта Димопулос
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