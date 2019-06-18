Санта Димопулос объявила о второй беременности и показала округлившийся живот

У певицы уже есть сын от Андрея Джеджулы
Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками радостной новостью - оказывается, певица беременна и находится уже на 28 неделе. Для 32-летней артистки это уже вторая беременность - в 2008 году она родила сына Даниэля от известного телеведущего Андрея Джеджулы.
На своей странице в Instagram она опубликовала нежное черно-белое фото, показав уже заметно округлившийся животик.
"Пришло время поделиться с вами моим счастьем. It’s time to share my happiness with you #28weeks", - написала Санта.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Пол ребенка певица пока что раскрывать не стала. Его отцом является второй муж Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж в 2015 году. У мужчины также есть дети от предыдущего брака - двое сыновей.
Подписчики артистки засыпали ее поздравлениями и теплыми пожеланиями. Среди них и многие украинские и российские селебрити.
"Поздравляю!!!! Самая красивая беременная девочка", - пишет Алла Барановская.
"Та все давно в курсе)))) поздравляю!" - вторит ей Оля Полякова.
Даша Астафьева, Екатерина Кухар, Татьяна Котова, Филипп Киркоров, Татьяна Терехова и другие поспешили присоединиться к поздравлениям.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике.
Ранее беременная Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками на яхте.
К слову, участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег взбудоражила сеть откровенной фотосессией.