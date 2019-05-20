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Чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2019 - 21:34
Чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Екс-ВІА Гра роздражнила кадром з сонячної Італії

Екс-"ВІА Гра" і бізнес-леді, а також блогер Санта Дімопулос може похвалитися ідеальними формами. Дівчина активно займається спортом, дотримується правильного харчування і тримає себе в бездоганній формі. Знімки стильної жагучої красуні незмінно викликають інтерес у підписників Санти в Intsagram, а її пляжні кадри змушують їх і зовсім затамувати подих. Артистка опублікувала знімок з Італії, на якому зображена в купальнику тілесного кольору, який чітко повторює вигини її тіла.

Санта любить активні види спорту, тому вона позує на борді, підставши обличчя сонячним променям, граціозно вигнувши спину і відкинувши назад розкішні локони. Підписники змогли оцінити і значне декольте дівчини.

"Summer vibes . Розповідайте! Ви вже розпланували свою нереальну літо?" - поцікавилася у Санта фоловерів.

Чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Але шанувальники спершу вирішили зробити компліменти зовнішності знаменитості, порівнявши її з богинею краси і похваливши фігуру.

"Санта, ну ти нереальна", "Як завжди - неповторна!", "Яка Ви неймовірна!", "Фігура моєї мрії", "Бог і батьки дали вам ідеальну зовнішність! Богиня!", "А як таку красу можна прокоментувати? Нереально красива! Крапка!", "Яка красуня! Слів немає, найкрасивіша", "Богиня краси", "Лялечка!", "Досконалість!" - не втомлювалися дарувати компліменти коментатори.

Раніше Санта Дімопулос вразила шанувальників спокусливим фото топлес.

До речі, учасниця гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег розбурхала мережу відвертою фотосесією.

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Новини України ВІА ГраСанта Димопулос
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