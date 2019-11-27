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Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі "Абатство Даунтон"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 16:11
Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі "Абатство Даунтон"
Санта Дімопулос (фото: ОСКАР)

Фільм стартує в прокаті в кіномережі "Оскар" з 28 листопада

26 листопада у прем'єрному кінотеатрі "Оскар", Gulliver (Київ) відбулася вишукана прем'єра фільму "Абатство Даунтон", знятого за мотивами однойменного культового серіалу. Інтриги, тонкий гумор і пишність англійської аристократії в кіно з 28 листопада.

Першими картину подивилися Ірина Данилевська, Санта Дімопулос, Сергій Лещенко, Олена Масюткіна, Ірина Заря, Олексій Захарчук, Олімпія Вайтмусташ, Злата Мітчелл, Олександра Новікова, Яна Кензіровская, Ірина Пікалова, Павло Сушко та інші гості.

Абатство Даунтон: трейлеи і сюжет фільму

АБАТСТВО ДАУНТОН фільм 2019/ ТРЕЙЛЕР

Екранізація одного з найуспішніших серіалів нашого часу. Хитросплетіння, любов і іронія в довгоочікуваної історії. Це історія злетів і падінь сім'ї англійських аристократів Кроулі і їх слуг, які живуть в багатому родовому маєтку Даунтон. Життя панів і прислуги змінюється в результаті домашніх інтриг і фатальних потрясінь початку ХХ століття. Повнометражний фільм на основі культового історичного серіалу.

Цікаві факти про фільм "Абатство Даунтон":

- Імельда Стонтон - справжня дружина Джима Картера, який грає Чарльза Карсона.

- Фільм знімається в широкоекранному співвідношенні 2.39: 1, на відміну від серіалу, знятого в 16: 9

- Таппенс Мідлтон також грала у фільмі "Гра на імітацію" з Метью Гудом, який грає Генрі Талбот і Аланом Личем, який грає Тома Бренсона.

- Фільм заснований на однойменному телешоу і від того ж письменника, як і фільм Госфорд Парк.

- Серіал і фільм "Абатство Даунтон" знімали в замку "Хайклер", який розташований в Англії поблизу міста Ньюбері. Його побудували ще в 1679 році спеціально для родини графів Карнарвон. Сьогодні там можна відвідати екскурсію, або орендувати замок для пишній весільній церемонії.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Ірина Данилевська

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Сергій Лещенко

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Ірина Заря

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Алекс Захарчук

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Олімпія Вайтмусташ

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Абатство Даунтон&quot;

Олександра Новікова

Зіркові гості прем'єри "Абатство Даунтон" в Києві

Зіркові гості прем'єри "Абатство Даунтон" в Києві

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