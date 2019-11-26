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Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 21:34
Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцю
Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі (фото: instagram.com/WMag)

Актриси прикрасили обкладинку W Magazine

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі стали героїнями нового випуску W Magazine. Стильна фотосесія приурочена до виходжу на екрани фільму «Скандал», який світ побачить вже у грудні. Заснований на реальних подіях, він розповідає про генерального директора каналу Fox News Роджері Эйлсе, який був звинувачений у сексуальних домаганнях до своїх співробітниць. Першою пішла проти системи, подавши до суду на боса, Гретчен Карлсон, яку в стрічці зіграла Ніколь Кідман...

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНовий випуск W Magazine прикрасили відразу три зірки (фото: instagram.com/WMag)

52-річна Ніколь Кідман, 29-річна Марго Роббі і 44-річна Шарліз Терон приміряли у зйомці стильні образи. А в інтерв'ю розповіли про фільмі, роботу над ним і свої погляди на ситуацію.

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцю

Дівчата приміряли стильні вбрання (фото: instagram.com/WMag)

Шарліз Терон, яка виступила також і співпродюсером фільму, зізналася, що роль журналістки Мегин Келлі далася їй нелегко. Деякі висловлювання їй здавалися досить різкими і грубими. Тим не менш, вона явно бачила схожість між собою та своєю героїнею. Зокрема, обидві жінки звикли бути сильними і прагнути до успіху будь-якою ціною, незважаючи на те, що їх вважають жорсткими і безкомпромісними. Привернув актрису і сценарій, де головний герой не виставляється просто монстром. У фільмі показані тонкі психологічні моменти, які допомагають зрозуміти вчинки всіх учасників ситуації.

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь, Шарліз і Марго в новій зйомці (фото: instagram.com/WMag)

Марго Роббі зіграла Кайлу Поспіл, яка мріяла піднятися кар'єрними сходами. Актриса вважає, що Эйлс був справжнім ляльководом у своєму театрі, богом, світ якого позсипався.

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцюНіколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі знялися в незвичайній фотосесії для відомого глянцю
Фотосесі вийшла емоційною (фото: instagram.com/WMag)

Всі три актриси показали кілька стильних образів кожна, які добр передають їх характери. Зухвала Шарліз приміряла леопардову шубку, шкіряний плащ з колготками, Ніколь – спокусливу сукню з пір'ям, а також чорну сукню із білим комірцем і гольфами. А Марго підібрали яскраві і жіночні вбрання: зелене плаття-пальто, чорні брюки з білим кроп-топом... На обкладинці ж вони красуються втрьох в класичних луках.

Instagram vs Реальність: 44-річна Шарліз Терон показала, як виглядає в звичайному житті Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні Dior
Новини України Николь КидманШарліз Терон
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