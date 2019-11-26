ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Найсексуальніший сезон": Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 11:22
"Найсексуальніший сезон": Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина подякувала всім причетним до найтанцювальнішого шоу країни

Танці з зірками 2019 підійшли до свого логічного завершення – в неділю, 24 листопада, відбувся фінал проекту і стали відомі імена переможців. Зіркові судді, ведучі та учасники тепло попрощалися з глядачами для того, щоб зустрітися на головному паркеті країни вже в наступному році. Свою промову на сторінці в Instagram розмістила і Катерина Кухар, яка назвала минулий сезон "найсексуальнішим".

Прима-балерина показала своє розкішне вбрання для фіналу від українського бренду Pollardi. До речі, в минулому році вона також блищала в "голоій" сукні від цієї марки. А пізніше, через рік, Катя Осадча приміряла точно таке ж плаття для світського виходу.

Катерина вибрала спокусливе вбрання підлогу з прозорим верхом, прикрашеним фігурної розсипом каміння і довгою чорною спідницею годе. Макіяж – природний з акцентом на виразні очі, волосся ідеально гладко укладене.

&quot;Найсексуальніший сезон&quot;: Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На серії фото суддя Танців з зірками 2019 позує в компанії колег – Франциско Гомеса, Григорія Чапкіса і Влада Яма, а також керівника шоу Володимира Завадюка.

У своїй урочистій промові Катерина подякувала всім причетним до вже минулого сезону проекту, який став історією.

&quot;Найсексуальніший сезон&quot;: Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019

&quot;Найсексуальніший сезон&quot;: Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019

Фото: Катерина Кухар на фіналі Танців з зірками 2019 (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Одночасно радісно і чомусь сумно..." Дорогі мої... Це був найсексуальніший сезон шоу Танці з зірками не тільки в Україні, але і впевнена, у всьому світі! Ми намагалися створити для вас дивовижний світ, де танець править бал і де кожен розкриває свій талант по максимуму! Ми це зробили. Люблю вас всіх нескінченно...Ваш залізна метелик", - написала вона під низкою кадрів.

Шанувальники балерини не втрималися від компліментів її розкішному образу. Навіть фешн-фотограф Соня Плакидюк не змогла приховати свій захват. "Неперевершена", - написала вона.

  • Прекрасна
  • Ви така красуня
  • Улюблена наша прима! Так справжня!
  • Дуже красива балерина!
  • Нескінченно красива
  • Катя, ви чарівна
  • Як завжди, ви – неперевершена
  • Ваше вбрання було сексуальне і образ просто вау

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль красувалася на фіналі Танців з зірками 2019 в атласній сукні в підлогу від іменитого бренду.

Переможниця Танців з зірками 2019: я думала, не засну "Залишу на інше життя": Катерина Кухар на нічному фото поскаржилася на шалений графік
Новини України Катерина КухарТанцы со звездами
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся