"Найсексуальніший сезон": Кухар в пікантному платті відверто висловилася про Танці з зірками 2019

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина подякувала всім причетним до найтанцювальнішого шоу країни

Танці з зірками 2019 підійшли до свого логічного завершення – в неділю, 24 листопада, відбувся фінал проекту і стали відомі імена переможців. Зіркові судді, ведучі та учасники тепло попрощалися з глядачами для того, щоб зустрітися на головному паркеті країни вже в наступному році. Свою промову на сторінці в Instagram розмістила і Катерина Кухар, яка назвала минулий сезон "найсексуальнішим".

Прима-балерина показала своє розкішне вбрання для фіналу від українського бренду Pollardi. До речі, в минулому році вона також блищала в "голоій" сукні від цієї марки. А пізніше, через рік, Катя Осадча приміряла точно таке ж плаття для світського виходу.

Катерина вибрала спокусливе вбрання підлогу з прозорим верхом, прикрашеним фігурної розсипом каміння і довгою чорною спідницею годе. Макіяж – природний з акцентом на виразні очі, волосся ідеально гладко укладене.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На серії фото суддя Танців з зірками 2019 позує в компанії колег – Франциско Гомеса, Григорія Чапкіса і Влада Яма, а також керівника шоу Володимира Завадюка.

У своїй урочистій промові Катерина подякувала всім причетним до вже минулого сезону проекту, який став історією.

Фото: Катерина Кухар на фіналі Танців з зірками 2019 (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Одночасно радісно і чомусь сумно..." Дорогі мої... Це був найсексуальніший сезон шоу Танці з зірками не тільки в Україні, але і впевнена, у всьому світі! Ми намагалися створити для вас дивовижний світ, де танець править бал і де кожен розкриває свій талант по максимуму! Ми це зробили. Люблю вас всіх нескінченно...Ваш залізна метелик", - написала вона під низкою кадрів.

Шанувальники балерини не втрималися від компліментів її розкішному образу. Навіть фешн-фотограф Соня Плакидюк не змогла приховати свій захват. "Неперевершена", - написала вона.

Прекрасна

Ви така красуня

Улюблена наша прима! Так справжня!

Дуже красива балерина!

Нескінченно красива

Катя, ви чарівна

Як завжди, ви – неперевершена

Ваше вбрання було сексуальне і образ просто вау

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль красувалася на фіналі Танців з зірками 2019 в атласній сукні в підлогу від іменитого бренду.