Неперевершена: Тіна Кароль блищала на Танцях з зірками в розкішній атласній сукні Dolce&Gabbana

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка вибрала для фіналу шоу елегантний образ

У неділю, 24 листопада відбувся грандіозний фінал популярного шоу Танці з зірками 2019, в рамках якого визначилися його переможці. Тріумфаторами 6 сезону стала пара Ксенія Мішина і Женя Кот, які вписали свої імена як нові легенди проекту. У цей вечір глядачі побачили багато ефектних танців, яскравих вокальних виступів і звичайно ж розкішних нарядів. Ведуча закулісся Тіна Кароль також захопила стильною і елегантною появою.

Для важливого вечора співачка вибрала атласну сукню ніжно-рожевого кольору від Dolce&Gabbana. Розкішний наряд з оголеними плечима вигідно підкреслив пишний бюст зірки. Яскравий лук доповнювали красиво укладене хвилями волосся і ефектний макіяж, не забула артистка і про свою улюблену червону помаду, а також витончені прикраси.

На своїй сторінці в Instagram Кароль виклала традиційний бумеранг з шоу, також кілька знімків були опубліковані на фан-сторінках поп-діви.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Шанувальники поспішили обсипати улюблену співачку захопленими коментарями.

Тіночка, як завжди шикарна!

Красуня!

Тіночка ви красуня як завжди!

Тіна ві прекрасні.Кожен образ продуманий на всі100%

Таке сонечко

Плаття супер

Дуже красива дівчина

Яка гарна

Кокеточка

Неперевершена

скромниця

Дуже гарна

Хорошааая

Такий милий пуууууупсик. Мімішна , але в теж час сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу фото лише в одних довгих рукавичках.