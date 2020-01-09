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З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2020 - 14:28
З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поспілкувалася в мережі з шанувальниками і відповіла на їх запитання

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва має багатомільйонну армію шанувальників, які просто обожнюють її. Крім того, співачка щаслива і в особистому житті - вже кілька років вона заміжня за ведучим і співаком Володимиром Дантесом і нещодавно пара переїхала в новий розкішний будинок. Днями знаменитість, яка розкрила, чого чекає від нового 2020 року, вирішила поспілкуватися з шанувальниками і відповісти на їх запитання.

У розділі сторіс свого аккаунта в Instagram Надя запропонувала фанам поставити їй запитання й відповіла на деякі з них, написавши відповіді на ефектних картинках. Артистка розповіла цікаві факти про себе, а також зізналася у своїх страхах і комлпексах.

Так, Дорофєєва зізналася, що крім свого обожнюваного латте взимку дуже любить пити імбирний чай з медом і м'ятою, а подією, що найбільше запам'яталася у 2019 році, для неї був тур Vislovo.

З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхиЗ самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка відверто розповіла про свої головні страхи - виявляється, вона ненавидить здавати аналізи, а ще відчуває себе ніяково на концертах у ролі глядача.

З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, виконавиця проти активної засмаги, плюс зробила дещо інтимне визнання про те, чим іноді займається в душі.

З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхиЗ самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхиЗ самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

А ще Надя дуже здивувала багатьох, зазначивши, що з самооцінкою у неї проблеми і вона не вважає себе кращою.

З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла, що перебудуватися з робочого на святковий настрій допомагають атмосферні новорічні фільми і музика. Артистка також додала, що її чоловік Володимир Дантес обожнює "Іронію долі" і її теж змушує дивитися цю картину. Крім того, вони часто включають різдвяні пісні вдома.

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Новини України певецНадя Дорофеєва
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