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Найважливіше: Настя Каменських зважилася зворушливе зізнання

П'ятниця 17 липня 2020 11:57
Найважливіше: Настя Каменських зважилася зворушливе зізнання
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка зарядила фанів мотивацією

Настя Каменських виступає для шанувальників прикладом для наслідування і потужною мотивацією. Вона ділиться з ними секретами та порадами, як зробити своє життя кращим і насиченішим. Так, вона регулярно публікує пости зі змістом, які допомагають її шанувальникам зарядитися позитивом і обов'язково підкидає нові ідеї, наприклад, рекомендує, який фільм подивитися.

Співачка опублікувала фото в трендовій джинсовій сукні-сорочці, а в пості зробила зізнання.

"Пам'ятайте пост, де я поділилася з вами підбіркою мотивуючих фільмів? Один з них розповідає історію людини, який здатний повертатися в минуле і змінювати хід подій свого життя. І наприкінці фільму головний герой розуміє, що потрібно жити так, ніби вже прожив цей день і повернувся до нього, - на цей раз, щоб насолодитися ним, помічати різні дрібниці, приділяти більше часу близьким і тому, що дійсно важливо.

Найважливіше: Настя Каменських зважилася зворушливе зізнання

Настя Каменських далсовет шанувальникам (фото: instagram.com/kamenskux)

В моєму режимі життя з перельотами і шаленим графіком особливо сумуєш за рідним людям. І далеко від них я розумію, що найважливіше-це сім'я і час, проведений з ними. І потрібно цінувати кожен день і радіти тому, що він приносить. До речі, фільм називається About Time. Подивіться, коли буде час", - порадила вона.

Пізніше співачка показала знімок в спортивному топі і лосинах, адже вона звикла починати свій день з тренування.

Найважливіше: Настя Каменських зважилася зворушливе зізнання

Настя Каменських в топі і лосинах похвалилася струнким тілом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Давайте сьогодні зробимо день суперпродуктивним і закінчимо всі справи, які запланували на цей тиждень. Ви зі мною?" - поцікавилася вона.

Раніше Настя Каменських показала, як вийшла сухою з води і вразила шанувальників.

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