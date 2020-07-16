Турбота про себе: Настя Каменських поділилася тренуванням для стрункого і підтягнутого тіла

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що піклуватися про своє тіло і здоров'я дуже важливо

Настя Каменських на карантині влаштувала цілий марафон корисних постів - співачка кожен день ділилася з шанувальниками порадами по красі і здоров'ю, а також влаштовувала онлайн-тренування для опрацювання різних зон. Зараз часу у неї стало менше, однак артистка все одно намагається частіше мотивувати фанів на роботу над собою. Зірка розповідає про те, як підтримує фігуру, яку також із задоволенням демонструє.

Так, на свіжому фото Настя з'явилася в одній лише бежевій нижній білизні, захоплюючи витонченою талією та довгими стрункими ногами. Артистка нагадала всім про важливість спорту та активності в житті - адже вони в першу чергу є проявом турботи про своє здоров'я і тіло.

Настя Каменських похвалилася фігурою в нижній білизні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Чи згодні ви , що тіло - це відображення наших думок і внутрішніх відчуттів? Фігура, постава, хода - це результат турботи про своє здоров'я та поваги до себе, позитивних думок і настрою. Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-яке зручне для вас час або інший варіант на ваш вибір - це в першу чергу прояви турботи про своє тіло і здоров'я", - написала Каменських.

33-річна співачка сподівається, що у неї виходить заряджати мотивацією і підтримувати своїх шанувальників, які хочуть стати здоровіше і красивіше.

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"І я намагаюся мотивувати і підтримувати вас на шляху до вашого здорового і спортивного тіла. Саме тому я викладаю у своєму блозі YouTube різні тренування, які завжди роблю сама! Сьогодні вранці я як раз опублікувала ще одне! Це non-stop кардіо, яке круто прокачує все тіло, робить його струнким і підтягнутим! Почніть кожен свій ранок з любові до себе і з тренування!" - поділилася Настя.

Настя Каменських мотивує фанатів на заняття спортом (фото: instagram.com/kamenskux)

Нон-стоп кардіо разом з Каменських, яке розраховане на тренування всього тіла, роблячи його струнким і підтягнутим:

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.