Вийшла сухою з води: Каменських, що ефектно з'явилася з басейну, порівняли з відьмою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка вразила надприродними здібностями на яскравому відео

33-річна Настя Каменських знає, як вразити і захопити своїх шанувальників. Крім стильних луків і корисних порад про красу і схуднення, співачка балує фанів запальними танцями і жаркими фото в купальнику. Проте на новому відео в своєму Instagram артистка і зовсім приголомшила надприродними здібностями!

В яскравому ролику Настя показала, як в буквальному сенсі виходить сухою з води. На відео співачка ніби вистрибує з басейну, після чого ловить на льоту свій капелюх і сонцезахисні окуляри, які з'явилися з нізвідки, і йде на камеру, пританцьовуючи. При цьому на ній довге світле плаття зі спокусливим декольте, яке залишилося зовсім сухим.

"Як вам така ефект поява?", - кокетливо підписала своє відео Каменських.

Настя Каменських ефектно з'явилася сухою з води (відео: instagram.com/kamenskux)

Фолловери артистки прийшли в повний захват від такого фокуса, а деякі навіть жартома порівняли її з відьмою.

Ваші відео завжди супер!

Ой, мені це нагадало відьму з фільму "Вій"

Відьма

Як відьма з води вийшла. Супер. Це комплімент.

Поява вогонь

Таке відчуття, наче з води виходить чаклунка або відьмочка, тільки декорації поміняти і повна містика вийде

Раптом звідки не переймайся*, з'явилася

Містика

Як страшно виглядає

Настя прикольно !!!

Скільки спроб було?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.