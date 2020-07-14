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Вийшла сухою з води: Каменських, що ефектно з'явилася з басейну, порівняли з відьмою

Вівторок 14 липня 2020 15:34
Вийшла сухою з води: Каменських, що ефектно з'явилася з басейну, порівняли з відьмою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка вразила надприродними здібностями на яскравому відео

33-річна Настя Каменських знає, як вразити і захопити своїх шанувальників. Крім стильних луків і корисних порад про красу і схуднення, співачка балує фанів запальними танцями і жаркими фото в купальнику. Проте на новому відео в своєму Instagram артистка і зовсім приголомшила надприродними здібностями!

В яскравому ролику Настя показала, як в буквальному сенсі виходить сухою з води. На відео співачка ніби вистрибує з басейну, після чого ловить на льоту свій капелюх і сонцезахисні окуляри, які з'явилися з нізвідки, і йде на камеру, пританцьовуючи. При цьому на ній довге світле плаття зі спокусливим декольте, яке залишилося зовсім сухим.

"Як вам така ефект поява?", - кокетливо підписала своє відео Каменських.

Настя Каменських ефектно з'явилася сухою з води (відео: instagram.com/kamenskux)

Фолловери артистки прийшли в повний захват від такого фокуса, а деякі навіть жартома порівняли її з відьмою.

  • Ваші відео завжди супер!
  • Ой, мені це нагадало відьму з фільму "Вій"
  • Відьма
  • Як відьма з води вийшла. Супер. Це комплімент.
  • Поява вогонь
  • Таке відчуття, наче з води виходить чаклунка або відьмочка, тільки декорації поміняти і повна містика вийде
  • Раптом звідки не переймайся*, з'явилася
  • Містика
  • Як страшно виглядає
  • Настя прикольно !!!
  • Скільки спроб було?

Вийшла сухою з води: Каменських, що ефектно з'явилася з басейну, порівняли з відьмою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.

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Новини України Настя Каменських
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