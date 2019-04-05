Найпрекрасніша: Джамала розчулила ніжним образом

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно заінтригувала новим кліпом, поділилася зі своїми шанувальниками чуттєвої фотографією на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото Джамала сидить на стільці в білій сорочці з широкими рукавами і чорних вільних штанах.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я сподіваюся, що у вас чудовий вечір. Доброго вечора", - написала співачка під своєю фотографією.

Користувачі мережі також прокоментували останнє фото Джамали. Варто зазначити, що більшість в захваті від такого образу співачки.

"Вау ти нереально крута, я з кожним днем дивуюся, яка ти нереально крута";

"Красуня";

"Спасибі і тобі теж вдалого вечора!"

"Блін ви така класна, просто слів немає, як описати вашу фотку"

"Найпрекрасніша, не знаходжу слів після таких ваших красивих фотографій";

"Ну, чому така красива? Це законно взагалі?";

"Привіт з Бельгії";

"Спасибі, і тобі теж вдалого вечора"

Нагадаємо, що Джамала зачарувала милим атмосферним "п'ятничним" фото, також написала мотивуючі слова.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася унікальним відео 18-річної давності. Шанувальники співачки зазначили, що їм незвично бачити співачку в такому образі.