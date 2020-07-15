Найкрасивіша в світі: 50-річна Дженніфер Лопес вразила квітучим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес показала нове фото, яке змусило мережу припустити, що співачка дізналася секрет вічної молодості. На знімку вона позує в червоному светрі грубої в'язки, під який вона підібрала великі сережки із золотистого металу. Яскравий макіяж з акцентом на губи в тон вбранню, волосся, укладене в бездоганну укладку – останні штрихи до бездоганного образу, в якому вона вирушила на зйомки нової серії танцювального шоу.

Нове фото Дженніфер (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальники просто втратили дар мови від такої краси. а потім поспішили висловити своє захоплення за допомогою численних коментарів. «Тобі 18? Тому що ти виглядаєш просто вогонь», «Найкрасивіша в світі», «Чистий вогонь», «Неймовірна», «О боже, ти просто чудова», «Ти моє сонце», «Це так збуджує, королева», «Ця посмішка це всі», «як можна не любити її всю», «Виглядаєш прекрасно, як завжди»...

Нагадаємо, раніше співачка показала, як вона підтримує себе у такій бездоганній формі. Виявляється, разом з чоловіком Алексом Родрігесом вони влаштовують спільні тренування на свіжому повітрі. Дженніфер, до речі, завжди намагається вибрати відвертий лук, щоб вкотре продемонструвати ідеальну підтягнуту фігуру. Що ж, шанувальникам 50-річної діви є чому в неї повчитися.