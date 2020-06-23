Жінка-мрія: 50-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою в купальнику

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка порадувала шанувальників

Дженніфер Лопес, яка масу попередніх постів присвятила своїй родині, нарешті вирішила зробити літнє спекотне фото. Співачка опублікувала знімок, на якому красується в білому суцільному купальнику від Guess – оиччям цього бренду вона зараз є. 50-річна співачка красується на фоні океану та хвиль, притримуючи неслухняне пишне волосся рукою. За допомогою вбрання вона підкреслила шоколадний загар, а також, само собою, свої апетитні форми.

Пляжний образ доповнюють великі сережки-кільця, сонцезахисні окуляри, а також макіяж з smoky eyes і натурального відтінку губами. Щоб образ був повним, вона зробила білий манікюр в тон купальнику. Треба віддати співачці належне – аутфіт вийшов стильним та яскравим. «Перший літній уікенд», – написала зірка під гарячим фото. А в сторіз закинула фото практично в повний зріст, доповнивши його написом – літній настрій.

Дженніфер похвалилася розкішною фігурою (фото: instagram.com/jlo)

У відповідь вона отримала масу компліментів. Так, шанувальники відзначили красу вічно молодої зірки, її дивно струнку й підтягнуту фігуру.

Це так гаряче

Чарівна

Чудова

Королева Джей Ло

Так прекрасна

Дуже прекрасна, моя королева

Вау

Чому ти так прекрасна?

Мій чудовий ідол

Що б зробили, щоб заслужити таку богиню, як ти?

Так, ти найгарячіша з твоїм досконалим тілом

Ти так прекрасна! О Боже, я плачу, Джен. Ти найкраща, все моє щастя

Ти так красива

Гарна, як вино. Так прекрасна!

О Боже! Ти приголомшлива!

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/jlo)

Нагадаємо, співачці в цьому році виповниться 51 рік, але в цю цифру віриться насилу. Зірка звикла радувати шанувальником тим, що абсолютно не змінюється з роками. За словами Дженніфер, в першу чергу такий квітучий вигляд – це просто результат гармонії з собою і внутрішнього щастя і вдячності. Але, зрозуміло, без регулярного грамотного догляду тут теж не обійшлося.

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Автор: Lite