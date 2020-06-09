Немає нікого гарніше: 50-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом

Співачка збирається в тур
Дженніфер Лопес давно не радувала фанатів новими постами. І ось, нарешті, співачка записала звернення до публіки. У ньому вона повідомила, що збирається повернутися до роботи. Тур матиме благодійне початок – всі зароблені гроші будуть направлені на роботу декількох фондів. Але крім робочих питань, публіка не могла не відзначити красу 50-річної діви. Саме на ній зосередилися фанати в коментарях.
Дженніфер на новому відео (відео: instagram.com/jlo)
Коментарі до посту (фото: принсткрин instagram.com/jlo)
Треба визнати, що Дженніфер дійсно виглядає розкішно. Макіяж в золотистих тонах чудово підкреслив гладку шкіру Лопес, щиру посмішку і сяючі очі. Зачіску вона трохи змінила, зробивши чубок на дві сторони, волосся розпустивши по плечах. Дженніфер вибрала в якості вбрання білий легкий джемпер з принтом, а на додаток до нього підібрала великі сережки-кільця – до речі, улюблений вид сережок Лопес. Насилу віриться, що в цьому році красуні виповниться 51 рік.
Дженніфер виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/jlo)
До речі, співачка нещодавно показала, якою була 21 рік назад, під час запису свого першого альбому «On the 6». Дженніфер запостила відео, яке складається з нарізки кліпів, тренувань, виходів зірки та інших цікавих для будь-якого фаната кадрів. Багато хто відзначив, що співачка практично не змінилася за цей час. А можливо, стала навіть красивішою.
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Автор: Lite