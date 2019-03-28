"Найкрасивіша дівчинка": Надя Дорофєєва умилила фанатів ніжним образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва обрала вбрання від українських брендів

Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками фото чергового стильного виходу. Останнім часом у солістки групи "Время и Стекло" дуже насичені будні. Адже нещодавно колектив представив свою першу повністю україномовну пісню "Дим". У зв'язку з чим Дорофєєва відвідує масу інтерв'ю на радіо, в журналах і т. д. Крім того, відому українську виконавицю запрошують і на різні світські заходи, один з яких відбувся днями в Києві.

Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ з елементом повсякденної зухвалості. На виконавиці – незвичайний топ з відкритими плечима, дуже яскравого рудого кольору від українського бренду A. M. G. з нової колекції. А також джинси-кльош із завищеною талією. На ніжках – туфлі з ультратрендовим сьогодні анімалістичним принтом, які гармонічно поєднуються за кольором з топом.

Великі прикраси під золото, масивний шкіряний ремінь, а також укладка на одну сторону довершують ідеальний вечірній лук Наді.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід зазначити, що на опублікованих знімках Дорофєєва і правда вийшла дуже милою. Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої захоплені відгуки:

"Надя на першій фотці така красунька)"

"Вау, ось ти краща навіть за Kim Kardashian"

"Зайчик така! Мила"

"Найкрасивіша малишка"

"Дуже красива! Ви схожі на Богиню))"

"Боже, яка ж ти класна"

"Ця усмішка! Милаффка"

"Шалено мила"

"Ця посмішка замість тисячі слів!"

"Яка ж красоточка! Найкраща"

"Таке враження, що Надя подорослішала)"

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019. Співачка прийшла на музичну церемонію в напівпрозорому платті, а на сцені і зовсім танцювала в одному тільки боді.

Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.