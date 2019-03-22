Сама щира дівчина: Надя Дорофєєва умилила шанувальників усміхненим фото

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній з головою поринули в різні радіо-ефіри та інтерв'ю після недавньої презентації нового хіта "Дим". Зазначимо, що для групи "Время и Стекло" це перша україномовна робота. І вона вже отримала гідну винагороду – більше 800 тис. переглядів за добу. Поступово продовжуючи все більше і більше набирати обертів. При цьому прихильники прийшли в невимовний захват, подякувавши Дорофєєвій і Завгородньму за трек на українській мові.

Слід зазначити, що відразу ж після презентації нового хіта Надя Дорофєєва також поспішила подякувати за композицію Потапу, який виступив одним з авторів музики і слів. Дорофєєва зворушливо зазначила, що Потап – геній. А сама вона закохалася в пісню з першої ж секунди.

На даний момент учасників поп-групи активно запрошують на радіо-ефіри, звідки Надя з задоволенням ділитися фото і відео на своїй instagram-сторінці. При цьому одне з останніх фото особливо сподобалося шанувальникам Наді.

На знімку солістка "Время и Стекло" щиро сміється в компанії колективу радіостанції.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній на станції NRJ Ukraine

До речі, на фото Надя знову блиснула стилем – спорт-шик. На співачці – чорне боді на одне плече, а також спортивні смугасті штани насиченого зеленого кольору. Кросівки і кепка доповнюють спортивний лук.

Шанувальники ж Наді підкреслили, що їх улюблениця – сама життєрадісна і завжди усміхнена, за що вони її люблять. І знову засипали її компліментами з приводу минулої презентації нового хіта:

Ти супер, дуже красива!І пісня весь день на повторі.

Ви всі на стилі!

Кофта в Позитиву звичайно просто....

Дуже дякую тобі за твої прекрасні фото, які радують нас) Любимо тебе!

Така активність від Наді, я в раю?

Красивааа!

Ти найкраща! Дякую тобі за всі емоції, які ти нам дариш!

Боді, твоє боді... як викинути його з голови? Ти найкраща!

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в пікантній позі розохотила мережу.

До речі, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.