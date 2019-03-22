ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сама щира дівчина: Надя Дорофєєва умилила шанувальників усміхненим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 15:33
Сама щира дівчина: Надя Дорофєєва умилила шанувальників усміхненим фото
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани знову подякували Дорофєєвій і Позитиву за новий хіт

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній з головою поринули в різні радіо-ефіри та інтерв'ю після недавньої презентації нового хіта "Дим". Зазначимо, що для групи "Время и Стекло" це перша україномовна робота. І вона вже отримала гідну винагороду – більше 800 тис. переглядів за добу. Поступово продовжуючи все більше і більше набирати обертів. При цьому прихильники прийшли в невимовний захват, подякувавши Дорофєєвій  і Завгородньму за трек на українській мові.

Слід зазначити, що відразу ж після презентації нового хіта Надя Дорофєєва також поспішила подякувати за композицію Потапу, який виступив одним з авторів музики і слів. Дорофєєва зворушливо зазначила, що Потап – геній. А сама вона закохалася в пісню з першої ж секунди.

На даний момент учасників поп-групи активно запрошують на радіо-ефіри, звідки Надя з задоволенням ділитися фото і відео на своїй instagram-сторінці. При цьому одне з останніх фото особливо сподобалося шанувальникам Наді.

На знімку солістка "Время и Стекло" щиро сміється в компанії колективу радіостанції.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній на станції NRJ Ukraine

До речі, на фото Надя знову блиснула стилем – спорт-шик. На співачці – чорне боді на одне плече, а також спортивні смугасті штани насиченого зеленого кольору. Кросівки і кепка доповнюють спортивний лук.

Шанувальники ж Наді підкреслили, що їх улюблениця – сама життєрадісна і завжди усміхнена, за що вони її люблять. І знову засипали її компліментами з приводу минулої презентації нового хіта:

  • Ти супер, дуже красива!І пісня весь день на повторі.
  • Ви всі на стилі!
  • Кофта в Позитиву звичайно просто....
  • Дуже дякую тобі за твої прекрасні фото, які радують нас) Любимо тебе!
  • Така активність від Наді, я в раю?
  • Красивааа!
  • Ти найкраща! Дякую тобі за всі емоції, які ти нам дариш!
  • Боді, твоє боді... як викинути його з голови? Ти найкраща!

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в пікантній позі розохотила мережу.

До речі, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.

"Вона мені замінює всіх": Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву "Вони мене закохали": модна Надя Дорофєєва розсекретила свій топ книг
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся