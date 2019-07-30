Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила затишним "домашнім" фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка підкорила комфортним образом і милим поглядом

Останнім часом Тіна Кароль просто-таки вражала і приголомшувала своїх шанувальників чуттєвими і відвертими знімками, на яких позує в яскравих нарядах і спокусливих позах. Однак артистка, судячи з усього, вирішила розбавити ці гарячі кадри і на новому фото постала в зовсім іншому образі - ніжному і якомусь "домашньому".

Співачка опублікувала милий кадр, на якому вона зображена в об'ємному білому светрі. Тіна склала руки й притулила їх до обличчя і мило дивиться прямо в об'єктив.

За своїм звичаєм, 34-річна зірка не залишила жодних підписів під фото.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписникам дуже сподобався такий ніжний і жіночний кадр і вони скупали Кароль в теплих і душевних коментарях.

Полярний ведмедик

Наземна, ніжна і мила

Така тендітна і ніжна. Такий скарб треба берегти, як кришталеву вазу

Милашкаа

Така дівчинка прям

М'яка. Хочеться обійняти

Манюняяя! Ти така мила! Наша любов

Ніжна

Чарівно

Милашка

Тетянка, дівчинка, кошеня!

Такий ти мені подобаєшся більше...

Всі фото чітко ніжні і водночас секс, любов, вищий пілотаж. ти ангел

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила спокусливими вигинами на відвертому фото, викликавши захоплення фанатів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники відзначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток.

Також ми писали про те, що не так давно Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив фігуру співачки.