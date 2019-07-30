Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила затишним "домашнім" фото

Артистка підкорила комфортним образом і милим поглядом
Останнім часом Тіна Кароль просто-таки вражала і приголомшувала своїх шанувальників чуттєвими і відвертими знімками, на яких позує в яскравих нарядах і спокусливих позах. Однак артистка, судячи з усього, вирішила розбавити ці гарячі кадри і на новому фото постала в зовсім іншому образі - ніжному і якомусь "домашньому".
Співачка опублікувала милий кадр, на якому вона зображена в об'ємному білому светрі. Тіна склала руки й притулила їх до обличчя і мило дивиться прямо в об'єктив.
За своїм звичаєм, 34-річна зірка не залишила жодних підписів під фото.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Підписникам дуже сподобався такий ніжний і жіночний кадр і вони скупали Кароль в теплих і душевних коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила спокусливими вигинами на відвертому фото, викликавши захоплення фанатів.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники відзначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток.
Також ми писали про те, що не так давно Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив фігуру співачки.