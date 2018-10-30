Сальма Хайєк вразила кардинальною зміною іміджу

Фото: Сальма Хайєк (instagram.com/salmahayek)

Голлівудська актриса з'явилася в образі блондинки

Відома голлівудська актриса і продюсер Сальма Хайєк вразила своїх шанувальників, кардинально змінивши імідж. Фото в новому образі зірка опублікувала у своєму Instagram.

На знімках 52-річна Сальма, яка завжди була темноволосою, постала довговолосою блондинкою. Акторка доповнила образ яскравою червоною помадою і чорним платтям з квітковим принтом.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Актриса відзначила у пості, що такі зміни – це експеримент заради нової ролі.

Швидше за все, це всього лише перука, але виглядає вона вельми правдоподібно.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Підписники Хайєк засипали її компліментами в коментарях і сказали, що світлий колір волосся їй дуже личить.

Нагадаємо, Сальма Хайєк зіграла друге весілля через 9 років шлюбу.

Раніше відома голлівудська зірка мексиканського походження Сальма Хайєк розбурхала фанатів своїми відвертими фотографіями в бікіні.

Зазначимо, що Сальма Хайєк звинуватила Харві Вайнштейна в домаганнях і загрозах. Вона стверджує, що це відбувалося під час зйомок у фільмі "Фріда", виробництвом якого займалася студія Вайнштейна Miramax. У цій картині артистка виконала головну роль.

Відео: РБК-Україна