"Салати з попелом": Кошовий поділився курйозною історією

Фото: Євген Кошовий (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Артист поділився своїми досягненнями, а також розповів смішний випадок з життя

Український шоумен, телеведучий і актор Євген Кошовий розповів шанувальникам про курйозний новорічний випадок, а також поділився своїми головними досягненнями минулого року. Про це повідомляє "Сьогодні".

Найбільше Кошовому, за його словами, запам'яталось свято в кінці 90-х, коли Новий рік довелося святкувати без світла. У той час він проживав в Алчевську разом з сім'єю.

"Уявляєте, за кілька годин до настання Нового року в усьому районі вирубили світло. Щоб хоч якось підсвітити стіл, на якому стояли приготовані страви, доводилося весь час палити бенгальські вогні. Правда, потім, коли світло вже включили, ми виявили, що всі салати з попелом, але нічого, олів'є все одно був дуже смачним", - жартує артист.

А своїм головним досягненням за 2018 рік артист назвав появу проекту "Жіночий квартал". Також він зазначив зйомки і прем'єру фільму "Я, ти, він, вона". "Це кіно, за яке не соромно. Більше того, я пишаюся своєю роботою в ньому", - сказав актор.

Нагадаємо, що нещодавно відома актриса Настя Коротка розповіла про те, як відбувалися зйомки нової комедії від студії "Квартал 95" і як їй довелося цілуватися на знімальному майданчику з Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, для українців, які налаштовані зустріти Новий 2019 рік з включеним телевізором і стежити за святковим ефіром, але не знають - чому віддати перевагу - був підготовлений перелік новорічних ефірів.

Також ми писали про те, що популярна актриса з шоу "Вечірній квартал" Олена Кравець опублікувала в мережі яскраві фото зі зйомок гумористичного шоу "Ліга сміху".