"З кожним роком щасливіша": Дорофєєва викликала фурор чуттєвим фотосетом з Дантесом

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала цілу низку ніжних знімків з коханою людиною

Популярна українська співачка і учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва 21 квітня святкує день народження. Знаменну дату зірка зустріла в Нідерландах, куди приїхала разом з чоловіком, ведучим Володимиром Дантесом. Він вже встиг зворушливо привітати дружину з 29-річчям, розчуливши шанувальників романтичным фото, тепер же настала черга Наді подякувати своїм рідним і близьким за вітання і підтримку. На сторінці в Instagram співачка показала чуттєву сімейну фотосесію, яка зворушила її фанів.

На сонячних знімках з Амстердама щаслива пара позує прямо на вулиці, не соромлячись проявляти свої почуття. Вова кружляє дружину на руках і ніжно обіймає, а вона лише мружиться від задоволення і ближче притискається до коханого чоловіка.

"З кожним роком я відчуваю себе щасливішою! Це все завдяки людям, які поруч зі мною. Завдяки людям, які підтримують і вірять в мене. У свій день я хочу просто сказати вам всім спасибі! Спасибі моїй родині, моїй музичній родині, моїм друзям і звичайно шанувальникам, які зі мною", - залишила емоційне послання під душевним фотосетом вона, зазначивши фотографа, який, до речі, також знімав весілля зіркової пари.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Наді прийшли в захват від ніжностей співачки та її чоловіка. Вони буквально засипали подружжя компліментами, не забуваючи залишати привітання для артистки.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Які ви гарні! Будьте завжди такі щасливі", "Фото дійсно дуже душевні, сонячні і милі. З днем народження!", "Любов, від якої лише кайфуєш, емоції на фото все розквивають", "Ось це красиво і ніжно. Клас!", "Які гарні, щасливі", "Дуже романтичні супер! З Днем Народження Вас!" - писали фолловери безліч коментарів.

Раніше Надя Дорофєєва показала стріт-стайл образ, в якому гуляла по Амстердаму.

До речі, Надя Дорофєєва засвітилася на київській секретної вечірці в оригінальному вбранні.