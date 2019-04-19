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Стильна штучка: Надя Дорофєєва зачарувала ефектним фото з Амстердама

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 18:31
Стильна штучка: Надя Дорофєєва зачарувала ефектним фото з Амстердама
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка з чоловіком гуляють по сонячній столиці Нідерландів

Надя Дорофєєва - справжній майстер перевтілень і регулярно вражає і захоплює шанувальників різними образами - від жіночних і елегантних до повсякденних та навіть хуліганські. Для прогулянки по Амстердаму співачка вибрала стильний і зручний аутфит в спортивному стилі.

Барвистим фото учасниця групи "Время и Стекло" поділилася на своїй сторінці в Instagram. Надя позує біля будівлі з дзеркальними вікнами і оформленої у рожевих тонах у чорному спортивному костюмі Adidas з короткими штанами і білих кросівках. Знімок зроблений знизу, підкреслюючи нескінченні ноги артистки.

"Амстердам, ми повернулися, як і обіцяли. Ну чому ти такий красивий!??" - написала Дорофєєва.

Стильна штучка: Надя Дорофєєва зачарувала ефектним фото з Амстердама

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

У столицю Нідерландів вона відправилася разом з чоловіком Володимиром Дантесом. Останній також поділився на своїй сторінці фото і відео з поїздки.

"Амстердам неймовірний! Так багато сонячних днів, які він дарує нам не дарував вже давно ні ко му!) Блін, забув. Сьогодні ж дебати... який пост без цього?!) якщо вам цікаво за кого я, я за Україну!))" - зазначив музикант.

Стильна штучка: Надя Дорофєєва зачарувала ефектним фото з Амстердама

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Звичайно ж, шанувальники завалили Надю компліментами щодо її стильного образу і квітучого зовнішнього вигляду.

  • "Ти прекрасна і це безумовно"
  • "Нестерпно гарна"
  • "Яка ж гарна фотка"
  • "Ти все одно красивіше Амстердама"
  • "Вид прекрасний, як і ти"
  • "Чому ти така красива"
  • "Побільше фоточек ти і Амстердам прекрасні"
  • "Ти як завжди бомба"
  • "Відмінного відпочинку!"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві .

Ми також писали, що Надя Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик.

До речі, Надя Дрофеева в леопардовому образі зізналася у своїх табу.

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