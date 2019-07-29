"Рижики": Слава Камінська замилувала ніжним фото з сином

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком Едгаром з головою пішла в роботу, а також багато часу проводить зі своїми дітьми - чотирирічним сином Леонардом і трирічною дочкою Лаурою. Артистка із задоволенням ділиться яскравими моментами свого життя в мережі, показуючи, що зовсім не збирається сумувати.

Так, виконавиця зачарувала мережу новим ніжним знімком з синочком. Мама і син відображені біля Океанаріуму, при цьому для прогулянки з дитиною Слава обрала комфортне біле плаття і босоніжки, а замість сумки вибрала функціональний рюкзак.

"Рижики", - прокоментувала фото співачка.

Фото: Слава Камінська з сином (instagram.com/babaslavka)

Леон і справді дуже схожий на свою знамениту маму - і кольором волосся, і в цілому зовнішністю, що вже не раз відзначали шанувальники. Не поскупилися вони на душевні відгуки і про цей кадр.

Значить - Щасливі!

Конопатики!

Красень

Дуже схожі

Синулька!!!

Love

Дитя з хрестиком - це добре!)

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю. Співачка знялася в ефектній фотосесії.

Нещодавно стало відомо, чому Слава Камінська з НеАнгелів розлучилася з чоловіком. Як виявилося, шлюб не витримав випробування дітьми та побутовими проблемами. Про це стало відомо з рішення суду про розірвання союзу Едгара і Слави Камінських. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив сам Едгар.

До речі, Слава з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.