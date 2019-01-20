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"Ридаю від сміху": Горбунов "порвав" мережу пародією на #10yearchallenge

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2019 - 16:54
"Ридаю від сміху": Горбунов "порвав" мережу пародією на #10yearchallenge
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанати явно не очікували такого знімка!

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який раніше розсмішив мережу забавним знімком на пляжі, вирішив "добити" своїх шанувальників черговим жартом. Ведучий підготував за допомогою фоторедактора цікавий знімок, який буквально "підірвав" фанатів. Фотографія розміщена в профілі ведучого в Instagram.

Популярний ведучий написав у підписі до публікації: "Взагалі не змінився!".

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

Скріншот поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

Юрій Горбунов 10 років тому і зараз (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанатів розсмішила забавна пародія Горбунова на популярний в мережі челлендж — публікацію фотографій 10-річної давності в порівнянні зі знімками, зробленими не так давно.

"Ти так змінився", "Еволюція брів", "Тільки форма брів трохи змінилася", "Всіх переплюнув!", "Супер, як завжди з гумором", "Змінився! Чоловіком став батьком", "Ридаю від сміху", "Ахахах ! Найкраще фото, яке я бачила в цьому челленджі)))) Тепер зрозуміло, що в Лізі Сміху Ви не по блату були)))))", "Не видно грудей на другому фото, побриті чи ні", "Видно, що прожив не даремно", — жартують фанати

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

&quot;Ридаю від сміху&quot;: Горбунов &quot;порвав&quot; мережу пародією на #10yearchallenge

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що раніше шанувальники порадили Осадчій завжди залишатися без макіяжу.

Також ми писали, де і як відпочивали на зимових канікулах 2019 українські зірки.

Відео: video.rbc.ua

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Новини України Юрій ГорбуновфотоInstagramтренд#10yearchallenge
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