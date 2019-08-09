"Рядова ситуація": Макс Барських згадав про небезпечну ситуацію з настирливою прихильницею

Макс Барських розповів про те, чому часом переживає за своїх шанувальниць. Про це 29-річний поп-виконавець зізнався за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке телеглядачі побачать 24 серпня о 20:00 на каналі "Україна".

За словами артиста, іноді дівчата, бажаючи доторкнутися до нього, ризикують своїм здоров'ям.

"Так, ліфчики кидають на сцену, трапляється. Можна сказати, що вже звичайна ситуація. Але іноді все набагато серйозніше. Пам'ятаю, я якось йшов до сцени, крізь людей, і одна дівчина так намагалася мене обійняти, що мало не впала дорогою. Але їй здалося мало, і вона вибігла на сцену. Я був розгублений, намагався продовжувати співати... Звичайно, незабаром дівчину вивели зі сцени – зрозуміло, культурно, але до сих пір пам'ятаю, як був розгублений", – зазначив Макс Барських.

Співак Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Зазначимо, що у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Час і Скло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", НЕАНГЕЛИ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

До речі, до цього Тарас Тополя розповів, що подарував Альоші після народження синів. Сам же співак скромно зазначив, що йому "нічого не треба".

Також нагадаємо, що на початку цього року Макс Барських представив довгоочікуваний альбом "7". Це вже п'ятий за рахунок альбом Макса Барських. Наголошується, що це унікальний мікс досить інтимних, але завжди відвертих історій самого Макса. Композиції і стилістика альбому оповиті духом 80-х.