"Рожевий фламінго": Кайлі Дженнер зачарувала ніжною фотосесією

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Ніжний образ зробив знаменитість схожою на екзотичну птицю

Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікував у своєму Instagram-акаунті серію фотографій в неймовірному ніжному образі. В порожній студії, на фоні в лілово-лавандових тонах, де декорацією був тільки чорний стілець, довгонога модель позувала в рожевій сукні, пошитій із пір'я. В якості аксесуарів на дівчини був тільки чорний пояс, а на ногах чорні босоніжки на високих підборах.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

"Відчуваю себе як фламінго в цій сукні", - підписала вона одне з фото.

І справді, витонченість, з яким позувала знаменитість і дизайн її сукні зробили її схожою на цю екзотичну птицю.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Армія шанувальників Дженнер оцінили своїми лайками фотографії і написали, що в рожевому образі зірка виглядає приголомшливо. Єдину стурбованість у підписників викликав сумнів, чи натуральні пір'я використовувалися для виготовлення сукні.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

"Будь ласка, нехай це будуть не натуральні пір'я", - благали вони під постом Кайлі.

Скріншот: Коментар под постом Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зворушливо привітала свою молодшу дочку Кім Кардашьян, сестра Кайлі Дженнер. Вона на своїй сторінці в соцмережах опублікувала чорно-білий знімок дівчинки і,в підписи до нього, назвала її самою солодкою дівчинкою у світі.



Крім того, зовсім недавно Кайлі Дженнер проти своєї волі була задіяна в хайпі, пов'язаному з курячим яйцем. У соціальній мережі Instagram була створена сторінка з єдиною фотографією курячого яйця, з допомогою якої творці мали намір побити рекорд по лайкам, встановлений ще в лютому 2018 року Кайлі Дженнер. Дженнер навіть довелося викласти відео, на якому вона дала "відповідь яйцю".

А ще ми розповіли про ще один образ, в якому Кайлі Дженнер підкорила мережу. У короткій шкіряній спідниці і футболці, що стилізована під 90-е, вона стала схожа на підлітка, що дуже сподобалося її підписникам в соцмережі.