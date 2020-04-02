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Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила ідеальним тілом на відвертих фото з власного ліжка

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 21:28
Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила ідеальним тілом на відвертих фото з власного ліжка
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Співачка продовжує надихати

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка звикла дивувати мережу своїми стильними аутфітами, під час карантину змушена була перейти на інший вид контенту. По-перше, британська модель докладно розповіла, як проводить час на самоізоляції. У відвертій статті, яка була опублікована на особистому сайті 32-річної знаменитості, вона чесно зізналася, що цей період їй, як і всім, дається нелегко. Тим не менш, вона щаслива, що поряд її кохані чоловіки: Джейсон Стетхем і син Джек Оскар. І головне – як вона сама, так і рідні здорові.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила ідеальним тілом на відвертих фото з власного ліжкаРоузі Хантінгтон-Уайтлі захопила ідеальним тілом на відвертих фото з власного ліжкаРоузі на нових фото (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі повідала, що тепер багато часу приділяє готуванню, іграм з дитиною, а також не перестає доглядати за собою, приділяючи особливу увагу шкірі і волоссю. До речі, під час карантину дівчина Джейсона Стетхема не використовує косметику, давши таким чином, їм відпочити від постійних навантажень і укладок. Також зірка не забуває про спорт: стомившись від байдикування і недостачі фізичної активності, вона організувала спортзал у гаражі. Тепер у плани моделі входять спільні тренування з сином і коханим.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила ідеальним тілом на відвертих фото з власного ліжкаРоузі часто радує відвертими фото (фото: instagram.com/rosiehw)

Не перестає Роузі знімати фото і для свого мікроблогу в мережі Instagram. Причому вони стали набагато більш відвертими. Так, днями модель продемонструвала фото топлес: дівчина позує в спортивних штанях, а оголені груди прикрила руками. Фото мало шалений успіх серед поседователей зірки. Так що вона вирішила повторити його.

Цього разу Роузі показала фото з власного ліжку. Одягнена зірка в білу шовкову сорочку і стрінги. Скоріше за все, красуня щойно вийшла з душу, так як на голові в неї рушник, а на обличчі – ніякого макіяжу. Завдяки спокусливому вбранню і не менш спокусливим позам, вона зуміла показати своє досконале тіло. «День мрії», – підписала вона галерею, а послідовувачі у відповідь засипали її приємними словами. Що ж, Роузі їх гідна!

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Новини України модельРоузі Хантінгтон-Уайтлі
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