В розкішній сукніі в романтичній обстановці: Дженніфер Лопес засипала мережу фото з заручин

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com

Співачка та її коханий нарешті зробили це

Дженніфер Лопес і її коханий – американський бейсболіст Алекс Родрігес – вирішили одружитися ще навесні цього року. У березні співачка поділилася з послідовувачами зворушливими кадрами, зробленими під час спільного відпочинку. Алекс робить їй пропозицію в дусі найкращих романтичних фільмів: стоячи на одному коліні з розкішним кільцем. Конкретну дату заручин, втім, вони не назвали.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/arod)

І ось, днями довгоочікувана подія відбулася: свято провели 27-го вересня в розкішній обстановці в тісному колі рідних і близьких. Серед гостей відзначилися письменниця Ліа Реміні, телеведучий і актор Райан Сікрест, співачка і художниця Керол Байєр-Сейджер та інші. Присутні тут, само собою, діти Дженніфер: 11-річні Емма і Макс, а також Алекса: 14-річна Наташа та 11-річна Елла. Їм Дженніфер присвятила багато уваги і кадрів в своєму мікроблозі.

Дженніфер у розкішному вбранні на заручинах (фото: instagram.com/jlo)

Але коханий, а тепер вже чоловік красуні – на першому місці. Дженніфер опублікувала кілька знімків, де позує з Алексом, ніжно цілуючи його. Підписала вона кадри коротко – словами подяки та датою їх заручин. Сам спортсмен та бізнесмен також опублікував знімок з Лопес і написав: "Так здорово відзначили свято з родиною та близькими друзями минулої ночі".

Дженніфер з гостями (фото: instagram.com/jlo)

Для торжества Дженніфер вибрала розкішне біле плаття з пишною оборкою через одне плече. Доповнили його стильна укладка-хвиля, виразний макіяж, а також дорогоцінні прикраси. Алекс вибрав класику: чорний смокінг і білу сорочку. Обстановка була не менш романтичною та вражаючою: стіл, всипаний пелюстками троянд, мерехтіння свічок і чарівна музика...