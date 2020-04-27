У розкішному пеньюарі з пір'ям: Кім Кардашьян блищить у спокусливому образі зі зйомок

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка спустошує архіви

Кім Кардашьян завжди знайде чим здивувати своїх фоловерів. Якщо зараз зйомок немає, то в хід йдуть численні кадри з бекстейджа і більш ранніх фотосесій. Кілька годин тому зірка згадала про одну з найбільш гламурних і ніжних зйомок – для колекції The Mrs. West Collection свого бренду KKW Beauty. Лінія була присвячена весіллю Кім Кардашьян та Каньє Уеста. А тому не обійшлося без білосніжних нарядів, вишуканих прикрас, розкішних укладок і, зрозуміло, бездоганного макіяжу в коричнево-золотистих тонах. Саме на ньому і зробила акцент 39-річна діва.

Архівне фото Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Колекція Mrs. West від @kkwbeauty, натхненна моїм гламурним стилем в день мого весілля, тепер доступна онлайн на @ultabeauty. Придбайте 6-кольорову палітру тіней для повік, персиково-рожеву помаду, теплий натуральний олівець для губ, рум'яна, хайлайтер окремо або в комплекті прямо зараз ULTA.COM», – запросила зірка послідовувачів.

Кім для весільної колекції (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальників не менше, ніж колекція, схвилювала сама Кім, яка приміряла в кадрі розкішний пеньюар з чарівною пір'яною окантовкою на рукавах і по краю подолу. Зірка сидить на дивані з виразним макіяжем і укладкою, захоплено займаючись своїми справами. Весь її вигляд говорить про те, що вона щойно повернулася зі знімального майданчика або ж фото зроблено під час перерви у фотосесії. Пост за кілька годин зібрав близько 2-х мільйонів лайків, і це явно не межа.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також днями Кім знову проявила себе як ідеальна мама. У минулі вихідні зірка запостила фото зі старшою дочкою – 6-річною Норт. Щаслива матуся та її невгамовна дочка, яка встигла себе проявити як стиліст, дизайнер і починаюча зірка реп-сцени, приміряли однакові вбрання – світшоти з промовистим написом «Каньє». Образ Кім доповнив яскравий макіяж і гладка укладка, а дівчинка зробила свої улюблені «ріжки». «Що ви любите більше за все на карантині? Дайте мені знати... Моє улюблене заняття – тусуватися з моїми дітями 24 години на добу, 7 днів на тиждень», – написала зірка.