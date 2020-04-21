Спокуслива навіть у піжамі: Кім Кардашян показала, в чому ходить вдома

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка поділилася радісним настроєм

Кім Кардашьян продовжує підкорювати мережу своїми стильними новинками. Цього разу, правда, вона анонсувала їх за допомогою старого фото. Зірка опублікувала знімок з фотосесії, на якому постала в костюмі Skims: затишному топі, шортах, а також кофті коричневого кольору. Затишні і стильні речі підкреслили спокусливі форми Кім, а також її золотисту засмагу. Доповнили вбрання макіяж і манікюр в тон образу, а також гладка укладка. «Я знімаю щось дійсно захоплююче сьогодні на зум. Це флешбек, але почекайте, скоро ви побачите щось особливе», – написала Кім.

Кім в домашньому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Треба відзначити, що одяг для дому відомої красуні користується великою популярністю в мережі. Так що, напевно, шанувальники з нетерпінням чекають поповнення в колекції. «Я хочу такий же», «Колір», «Це чудово», – пишуть вони. Але більше коментарів посипалися на неї завдяки її спокусливому зовнішньому вигляду навіть у, здавалося б, простих домашніх речах. «О боже», «Ти прекрасна», «Перша», – продовжують сипатися компліменти...

Кім та Кріс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім продовжує піарити парфумерну новинку – аромат KKW X KRIS Fragrance, який вона випустила в колаборації зі своєю мамою Кріс Дженнер. Для рекламної кампанії мама і дочка знялися у спільній фотосесії. Примітно, що 64-річна Кріс виглядає майже ровесницею 39-річної Кім. Обидві вони приміряли облягаючі наряди: Кім – боді тілесного кольору з довгими рукавами, а Кріс – чорну сукню. Шанувальники високо оцінили красу обох і поспішили відзначити, що давно чекали на таку новинку.

Кім з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один незвичайний пост Кім присвятила коханому чоловікові Каньє Уесту. Знаменитість показала архівне фото 2014-го року, на якому вони з чоловіком йдуть по вулиці у незвичайних образах. Обидві зірки прикривають рот шарфами, а Кім до того ж використовує в якості захисту і окуляри. «Назад в майбутнє», – написала Кім з фото.