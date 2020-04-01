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Майбутня зірка сцени: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото старшої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 19:33
Майбутня зірка сцени: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото старшої дочки
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Актриса ділиться лайфхаками

Кім Кардашьян, яка нещодавно обурила мережу «недоречними» питаннями про те, чим займатися з дітьми під час карантину, дала новий привід для розмов. Цього разу – дуже приємний. 39-річна инстадива, бізнесвумен і просто турботлива дружина і мати показала рідкісне фото старшої дочки – 6-річної Норт. «Моя Норзі була такою малою», – підписала фото Кім.

Майбутня зірка сцени: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото старшої дочкиНорт з раннього дитинства захоплена музикою (фото: instagram.com/kimkardashian)

На давньому знімку малятко зняте ще в ранньому віці, під час уроку музики. Вона сидить на стільці в яскраво-рожевій сукні з крильцями за спиною і уважно слухає вчительку. Волосся велика модниця і фешионіста зібрала у високий пучок. На ноги взула білі туфлі. Виглядає дівчинка кумедно і в той же час незвичайно. Відразу видно, що зростає особистість яскрава і непересічна. До речі, знімок прекрасно ілюструє пристрасть Норт до музики та виступів.

Майбутня зірка сцени: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото старшої дочкиКаньє і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно мала явно дала зрозуміти, що має намір піти по стопах свого батька – репера Каньє Уеста. Так, під час паризьких канікул сім'ї Кардашьян-Уест дівчинка вперше виступила на великій сцені. Це сталося під час одного з показів в рамках Тижня моди, де Каньє демонстрував нову колекцію власного бренду Yeez. До речі, це був перший показ Yeezy за останні п'ять років! В честь такої події вони продумали програму більш ніж насичену. Показ пройшов під відкритим небом під музичний супровід Каньє Уеста. А справжнім сюрпризом для присутніх став вихід на імпровізовану сцену-подіум 6-річної Норт Вест. Дівчинка вперше в житті зважилася зачитати реп перед публікою і десятками журналістів. І просто підкорила публіку!

Треба зазначити, що Норт вела себе впевнено, ні краплі не соромлячись. Втім, вона вже встигла прославитися своїм сильним і зухвалим характером. А ще – відчуттям смаку і любов'ю до стильним речам.

У шкіряному костюмі і облягаючому боді: Кім Кардашьян демонструє пишні форми в стильному total look Ідеальні вилиці за 5 хвилин: Кім Кардашян показала, як робить контуринг обличчя
Новини України Кім Кардашян
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