Розкішна жінка: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодістю на пляжному фото

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка виклала нове фото з пляжу

Кетрін Зета-Джонс показала нове фото, яке змусило шанувальників засумніватися в тому, скільки насправді років голлівудській красуні. На знімку актриса з'явилася в квітчастій сукні з воланами. Жіночні оборки, глибокий виріз і колір якого підкреслили ефектну зовнішність популярної знаменитості. У такому вбранні вона вирушила на пляж, доповнивши образ легким макіяжем, а також стильним прикрасами. На селфі Кетрін лежить на подушках на тлі блакитного океану, заклавши одну руку за голову. Виглядає вона мрійливою і умиротвореною. І, зрозуміло, неймовірно молодою і прекрасною. За що тут же отримала масу компліментів.

Кетрін Зета-Джонс любить селфі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Вау, ти так красива

Як можна виглядати так прекрасно

Вічно молода

Прекрасна леді

Завжди чудова

Я люблю тебе, прекрасна королева

Богиня

Я в захваті від твого принта

Вау, ти гарна, ти моя улюблениця

Ці очі...

Прекрасна, чудова, тотально елегантна

Актриса, по всьому, вирушила у відпустку зі своєю родиною Так як раніше вона виклала фото, на якому позує їх з Майклом Дугласом дочка Керіс. Дівчина вже стала зовсім дорослою. Вона з'явилася на фото в білому платті в білизняному стилі на тонких бретельках, продемонструвавши свою струнку фігуру, жіночний силует і схожість зі своєю знаменитою мамою. Послідовувачі Кетрін Зета-Джонс відзначили, що дівчина неймовірно красива, як і її мама. «Ми думали, що це ти», – захоплюються вони.

Керіс вся в маму (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, раніше Кетрін показала селфі, похвалившись ідеальною фігурою у відвертому чорному купальнику. Так що зірка в свої 50 років може дати фору молодим колегам.