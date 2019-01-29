"Сама собі заздрю": Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото у ванній

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка здійснила давню мрію і вирушила відпочивати на райський острів

Популярна співачка і актриса Віра Брежнєва, нарешті, здійснила свою мрію – вона вирушила відпочивати на Мальдіви. В той час, як її колеги встигли провести свята на екзотичнх курортах, артистці вдалося лише зараз вирватися на райський острів всього на п'ять днів, про що вона повідомила шанувальника в Instagram під інтригуючою фото у ванній.

Виконавиця зазначила, що давно мріяла відвідати Мальдівські острови і їй це вдалося, тому вона закликала фанів порадіти за неї. Співачка розповіла, що ванна, в якій вона позує з банним рушником на голові і в сонячних окулярах, розташована прямо на вулиці. У величезних скляних вікнах веранди відображається буйна острівна рослинність, а крізь відчинені двері видно номер знаменитості.

"Я хотіла потрапити на ці острови багато років... І ось, нарешті, з'явилася можливість. Зробила собі такий подарунок. Тому зараз навіть сама собі заздрю. Але, сподіваюся, ви вмієте радіти за інших і порадієте за мене. І нехай ці 5 днів тут будуть райськими (правда, один вже пройшов). Ps : так, ванна стоїть на вулиці", - поділилася подробицями Віра.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники Брежнєвої побажали їй гарного відпочинку і зазначили, що теж не проти втекти від сніжної зими на казкові острови в теплий клімат.

"Приємної і чарівної Вам відпустки", "Заслужили! Гарного відпочинку, Віра!", "Рада за вас!", "Незабутнього відпочинку", "Класно! Відпочивайте! Ні про що не думайте! Гарного відпочинку!", "Заряджайтеся сонечком, відпочивайте, балуйте себе. Ви цього заслужили!", "Вірочка, чудового відпочинку в раю", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

У своїх "історіях" співачка показала, як прогулюється по узбережжю в купальнику, широкому капелюсі і легкій пляжній накидці, що так і норовить злетіти вгору від пориву вітру, від чого кадри набувають особливу пікантність.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва вразила шанувальників привабливим сценічним образом, зірвавши цунамі компліментів.

До речі, Віра Брежнєва зачарувала мережу спільним фото з доньками, яке дуже сподобалося її фанам.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва справила фурор, вийшовши у світ в урочистій рожевій сукні,що подарувала їй гарний настрій.

Відео: РБК-Україна