Спокуслива Віра Брежнєва блиснула пишними грудьми в яскравому вбранні

Співачка розповіла фанам, як бореться з нудьгою в кінці зими
Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні, порадувала шанувальників трохи пікантним кадром. Знімок у яскравому вбранні артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото артистка відображена в сукні кольору фуксії з відвертим декольте, що підкреслило її пишні груди. Віра доповнила образ помадою в тон наряду і великими круглими сережками.
"Порятунок лише в яскравих фарбах і у зйомках #фуксиявера Як у вас проходить фінал зими? ) теж хандра?" - поцікавилася знаменитість у підписників.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Користувачі мережі захоплюються красою співачки і діляться своїми секретами боротьби з нудьгою. Багато відзначили, що в цьому їм допомагають барвисті фото Брежнєвої. Деякі також написали, що вона дійсно виглядає втомленою.
"Рожевий колір, приголомшливо!";
"З Вірою - ніяка хандра не страшна... що мені вітер, що мені спека, що мені дощик проливний, коли Віра зі мною))))";
"Віра, як сама красива троянда в моєму майбутньому саду!";
"Віра коли дивлюся на Вас настрій краще";
"Вірочка! Який у Вас втомлений погляд. Видно одні очі. Артисти теж люди, Вам потрібен відпочинок";
"Сексуальна суміш фарб!";
"О Боже, як же Ти прекрасна - Жінка, яка Знає Себе, любляча Себе. Благославите Жінку";
"Що сказати? Фуксії багато не буває!" - пишуть фолловери артистки.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва захопила мережу сміливими образами зі свого нового кліпу "Любіть один одного".
Ми також писали, що старша дочка Брежнєвої Соня підкорила сонячним фото з Італії.
Відео: РБК-Україна