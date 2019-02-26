Спокуслива Віра Брежнєва блиснула пишними грудьми в яскравому вбранні

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла фанам, як бореться з нудьгою в кінці зими

Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні, порадувала шанувальників трохи пікантним кадром. Знімок у яскравому вбранні артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка відображена в сукні кольору фуксії з відвертим декольте, що підкреслило її пишні груди. Віра доповнила образ помадою в тон наряду і великими круглими сережками.

"Порятунок лише в яскравих фарбах і у зйомках #фуксиявера Як у вас проходить фінал зими? ) теж хандра?" - поцікавилася знаменитість у підписників.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі захоплюються красою співачки і діляться своїми секретами боротьби з нудьгою. Багато відзначили, що в цьому їм допомагають барвисті фото Брежнєвої. Деякі також написали, що вона дійсно виглядає втомленою.

"Рожевий колір, приголомшливо!";

"З Вірою - ніяка хандра не страшна... що мені вітер, що мені спека, що мені дощик проливний, коли Віра зі мною))))";

"Віра, як сама красива троянда в моєму майбутньому саду!";

"Віра коли дивлюся на Вас настрій краще";

"Вірочка! Який у Вас втомлений погляд. Видно одні очі. Артисти теж люди, Вам потрібен відпочинок";

"Сексуальна суміш фарб!";

"О Боже, як же Ти прекрасна - Жінка, яка Знає Себе, любляча Себе. Благославите Жінку";

"Що сказати? Фуксії багато не буває!" - пишуть фолловери артистки.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва захопила мережу сміливими образами зі свого нового кліпу "Любіть один одного".

Ми також писали, що старша дочка Брежнєвої Соня підкорила сонячним фото з Італії.

Відео: РБК-Україна