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Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні

Lite » Мода 22.02.2019 - 18:56
Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої

Віра Брежнєва, яка раніше захопила мережу сміливими образами, регулярно демонструє шанувальникам бездоганне відчуття стилю. 37-річна виконавиця стилістів не потребує і може самостійно підібрати одночасно трендовий і оригінальний наряд. При цьому родзинка образів Брежнєвої — підкреслена елегантність з "ноткою сексуальності". Співачка знає, як вигідно підкреслити свою фігуру і при цьому виглядати по-королівськи розкішним.

Так, на своїй instagram-сторінці Брежнєва опублікувала нове fashion-фото, на якому позує в ефектній вечірній сукні білого кольору з шовку. Сукня від бренду Alessandra Rich виконана в ретро-стилі. Об'ємний верх з підкресленою лінією плечей — відсилання до стилю 80-х, який в цьому сезоні знову на піку популярності.

Також плаття під горло декороване розрізом до стегна, кокетливими складками і оригінальними рукавами. Образ неймовірно личить Брежнєвій.

Брежнєва віра

Брежнєва

Віра Брежнєва в сукні Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)

Підписники співачки поспішили прокоментувати її нову стильну появу.

  • "Як завжди, неперевершена!"
  • "Красиве плаття, Віра! Тобто красиве воно на вас"
  • "Віра, Ви як завжди на Висоті"
  • "Італійка"
  • "Так ти просто троянда"
  • "Шикарна дівчинка"
  • "Vera you are so beautiful"
  • "Розкішна фігура"
  • "Вау! Ви чарівна!"

Нагадаємо, раніше стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану.

Також до цього Віра Брежнєва презентувала емоційний кліп про важливість любові.

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