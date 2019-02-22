Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні

Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої
Віра Брежнєва, яка раніше захопила мережу сміливими образами, регулярно демонструє шанувальникам бездоганне відчуття стилю. 37-річна виконавиця стилістів не потребує і може самостійно підібрати одночасно трендовий і оригінальний наряд. При цьому родзинка образів Брежнєвої — підкреслена елегантність з "ноткою сексуальності". Співачка знає, як вигідно підкреслити свою фігуру і при цьому виглядати по-королівськи розкішним.
Так, на своїй instagram-сторінці Брежнєва опублікувала нове fashion-фото, на якому позує в ефектній вечірній сукні білого кольору з шовку. Сукня від бренду Alessandra Rich виконана в ретро-стилі. Об'ємний верх з підкресленою лінією плечей — відсилання до стилю 80-х, який в цьому сезоні знову на піку популярності.
Також плаття під горло декороване розрізом до стегна, кокетливими складками і оригінальними рукавами. Образ неймовірно личить Брежнєвій.
Віра Брежнєва в сукні Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)
Підписники співачки поспішили прокоментувати її нову стильну появу.
Нагадаємо, раніше стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану.
Також до цього Віра Брежнєва презентувала емоційний кліп про важливість любові.