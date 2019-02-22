Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої

Віра Брежнєва, яка раніше захопила мережу сміливими образами, регулярно демонструє шанувальникам бездоганне відчуття стилю. 37-річна виконавиця стилістів не потребує і може самостійно підібрати одночасно трендовий і оригінальний наряд. При цьому родзинка образів Брежнєвої — підкреслена елегантність з "ноткою сексуальності". Співачка знає, як вигідно підкреслити свою фігуру і при цьому виглядати по-королівськи розкішним.

Так, на своїй instagram-сторінці Брежнєва опублікувала нове fashion-фото, на якому позує в ефектній вечірній сукні білого кольору з шовку. Сукня від бренду Alessandra Rich виконана в ретро-стилі. Об'ємний верх з підкресленою лінією плечей — відсилання до стилю 80-х, який в цьому сезоні знову на піку популярності.

Також плаття під горло декороване розрізом до стегна, кокетливими складками і оригінальними рукавами. Образ неймовірно личить Брежнєвій.

Віра Брежнєва в сукні Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)

Підписники співачки поспішили прокоментувати її нову стильну появу.

"Як завжди, неперевершена!"

"Красиве плаття, Віра! Тобто красиве воно на вас"

"Віра, Ви як завжди на Висоті"

"Італійка"

"Так ти просто троянда"

"Шикарна дівчинка"

"Vera you are so beautiful"

"Розкішна фігура"

"Вау! Ви чарівна!"

Нагадаємо, раніше стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану.

Також до цього Віра Брежнєва презентувала емоційний кліп про важливість любові.