Розкішна Сумська в образі княгині Ольги розкрила свою заповітну мрію

52-річна українська актриса Ольга Сумська в черговий раз вразила своєю нев'янучою красою і квітучою зовнішністю. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже ефектним кадром з, за словами самої зірки, своєї улюбленої фотосесії.

На знімку Сумська постає в образі княгині Ольги - на ній розкішна сукня і накидка тих часів, а на голові красується корона, прикрашена дорогоцінними каменями.

Актриса подякувала всім за привітання з днем ангела, який був 25 липня, а також розкрила свою заповітну мрію.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Отримала багато привітань з днем Ангела Дуже вдячна вам,друзі! Ще раз згадала одну з моїх улюблених фотосесій "Княгині України", яку втілила в життя моя подруга,неймовірна красуня Ирина Паламар (Irina Palamar) #величнаепохаукраїнськоїжінки Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи! Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти. Так, зізнаюсь, зіграти княгиню Ольгу -це і є моя заповітна мрія! І нехай всесвіт мене почує!" - поділилася Сумська.

Фолловери також поспішили привітати улюблену артистку і захопитися її красою і таким приголомшливим перевтіленням.

З святому Ольги! Всього найкращого, миру, добра,творчого натхнення!

Як Вам іде така одяг

Боже, до чого ж Ви гарна

Неперевершена !!!

З Днем Ангела! Бережі Вас Бог! Нехай Ваш Ангел-Хоронитель завжди буде поруч!

Вітаю

Надзвичайно красива жінка.

Ви справжня княгиня Ольга, нехай Ваша мрія швидше збудеться і ми побачимо на екранах нову княгиню

Йой!!! Шикарне фото! Хто як не Ви!

Дуже гарна!!! Така благородна і образ якраз для вас

Яка ви красива. Нехай здійсниться ваша мрія і ви зіграєте цю мудру і велику жінку. А ви зіграєте

З Днем Ангела!Ольга! Нехай збудеться Ваша заповітна мрія!

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками. Три українські красуні прикрасили обкладинку глянцю.

Раніше Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка Віталія Борисюка, якому виповнилося 56 років.

Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.