Розкішна Осадча полонила ніжним луком в сукні від всесвітньо відомого бренду

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча продемонструвала бездоганний стиль у виборі вбрання

Популярна телеведуча Катя Осадча давно стала синонімом беззаперечного смаку і сміливих модних експериментів. Кожен її вихід у світ і поява в ефірі викликає бурхливе обговорення і захоплення у шанувальників і прихильників моди. Наприклад, нещодавно вона блищала в розкішній бальній сукні, збираючи компліменти шанувальників. Цього разу теледіва вирішила порадувати підписників Instagram знімком в розкішній і лаконічній сукні оригінального крою від всесвітньо відомого Будинку мод Chloé.

Ведуча "Світського життя" відображена в асиметричній сукні максі молочного кольору з одним рукавом і горловиною-стійкою з колекції весна-літо 2019. Образ вона доповнила золотим паском-мотузкою. В якості взуття Катя віддала перевагу замшевих черевиках-джодпурам на низькій підошві бежевого кольору з ремінцями.

Знаменитість вирішила розповісти читачам про унікальну подію – виставку колекційного вбрання від Chloé, яка відбудеться в Києві.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Крута новина! Вперше за всю історію бренду Chloe представить свою масштабну колекцію з архівів, і виставка відбудеться у Києві! З 14-28 березня експозиція буде відкрита в Національному художньому музеї. По середах для студентів і школярів вхід безкоштовний", - зазначила вона.

Шанувальники залишалися в повному захваті від стильного аутфіту ведучої і поспішили повідомити їй про це в коментарях.

"Яке ж неймовірно красива сукня. Вам дуже личить", "Відмінно підібраний лук! Дуже пасує до кольоротипу, Каті", "Яка ви красива", "Вам дуже йде це вбрання!", "Клас", "Красиво", - схвалили вони вибір телеведучої.

Також Осадча поділилася в "сторіз" ще декількома образами. Так, вона позувала в білосніжному вбранні серед товстих декоративних канатів, а також показала селфі в червоному светрі з мінімумом макіяжу.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча розчулила мережу знімком зі своїм маленьким сином і показала його улюблену іграшку.

Раніше неповторна Катя Осадча поділилася секретами догляду і квітучого вигляду з шанувальниками.