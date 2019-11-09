ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розкішна: Катерина Кухар в образі "червоної Жизелі" скупалася в компліментах

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 09:49
Розкішна: Катерина Кухар в образі "червоної Жизелі" скупалася в компліментах
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина блищала в шикарному вбранні на "Лізі сміху"

Катерина Кухар відома як українська прима-балерина, популярна не тільки в своїй країні, але і за кордоном. Крім того, танцівницю нерідко запрошують взяти участь у різних шоу в якості судді, експерта або просто гостя. Так, вона - сувора і гостра на язичок суддя Танців з зірками 2019, а нещодавно побувала на зйомках "Ліги сміху", де захопила своїм розкішним вбранням.

Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравим знімком зі зйомок, на якому вона зображена на посипаній конфетті сцені. Балерина приміряла повітряне червоне плаття з більш коротким подолом спереду і довгим шлейфом ззаду. Вона доповнила ефектний лук туфлями на шпильці, а тонкий чорний пасок підкреслив її витончену талію. Кухар позує на сходинках в красивій позі, виставивши вперед одну ногу і уперши руки в боки.

Як балерина зізналася, це плаття викликало масу компліментів на її адресу. Сама вона охарактеризувала свій наряд як "образ червоної Жизелі".

Розкішна: Катерина Кухар в образі &quot;червоної Жизелі&quot; скупалася в компліментах

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Вчора в образі "ЧЕРВОНОЇ ЖИЗЕЛІ" в сукні з лімітованої колаборації H&M х Giambattista Valli... Отримала стільки приємних компліментів від чоловіків і захоплених поглядів від дівчат. Що зрозуміла...Не дарма саме за цим платтям було справжнє ПОЛЮВАННЯ", - поділилася Катерина.

Користувачі мережі також скупали Кухар в компліментах в коментарях, називаючи її справжньою богинею.

  • Катюша справжня богиня,Вам так гарно в червоному,успіхів Вам у всьому
  • Катерина, тисяча і один комплімент на вашу адресу, ви прекрасні!
  • Розкішна
  • Неймовірна
  • Чому ти настільки красива???
  • Катерина, ви прекрасні)
  • Яка ніжка красива ух
  • Як завжди чарівна!!!
  • Ви просто прекрасні і неймовірно красиві! Ви приклад для всіх дівчат країни і предмет таємного обожнювання чоловіків
  • Тепер це мій сааамый улюблений образ
  • вам дуже йде цей образ, плаття прекрасно

Розкішна: Катерина Кухар в образі &quot;червоної Жизелі&quot; скупалася в компліментахРозкішна: Катерина Кухар в образі &quot;червоної Жизелі&quot; скупалася в компліментах

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, стильна Катерина Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці - балерина поділилася кадрами з шоу "Хто зверху?".

Раніше Катерина Кухар чесно розповіла про особисту трагедію – втрату дитини.

Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці "Фігурка вогонь": Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем
Новини України Катерина Кухаробраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся