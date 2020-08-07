Розкішна діва: Бейонсе захопила видатними формами у вражаючих вбраннях

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Співачка показала нову фотосесію

Бейонсе, яка не так давно представила візуальний альбом Black Is King, продовжує підігрівати інтерес до проекту. Незважаючи на те що перша реакція на нього не дала очікуваного результату, як завжди розкішний вигляд співачки викликав у мережі захват. У своєму блозі в мережі Instagram вона виклала відразу кілька аутфітів, на яких постала в образі шикарної діви.

Плаття з довгим шлейфом, пікантним розрізом і пишними рукавами з темно-синього атласу вона доповнила туфлями на високих підборах, крислатим капелюхом, а також вишуканим кольє з дорогоцінних каменів.

Другий лук склали костюм із зеленого атласу, а також головний убір незвичайної форми. Доповнили образ круглі окуляри, екстравагантне кольє, макіяж з блакитними губами і пишна зачіска.

Третій – спокусливий і жіночний. Бейонсе одягла рожеве плаття з чималим вирізом на грудях, яке підкреслило пишні форми співачки. У доповнення до нього вдало підібрали великі сережки і макіяж з зееними тінями на повіках. В руках 38-річна співачка тримає велику корзину з квітами. Вийшло неймовірно привабливо.

Нова фотосесія припала до душі фанатам співачки (фото: instagram.com/beyonce)

«Королева сцени», «Оце так вбрання», «Виглядає незрівнянно», «Дуже гарно», – не можуть намилуватися мільйони фанатів знаменитості. Що ж, Бейонсе вміє привернути до себе увагу!