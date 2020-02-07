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Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в "соковитому" total look від Versace

Lite » Мода 07.02.2020 - 18:31
Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в "соковитому" total look від Versace
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Співачка поєднує кілька соковитих відтінків

Бейонсе вкотре продемонструвала свою любов до яскравих образів. 38-річна зірка нового виходу в світ вибрала "соковиту" сукня з колекції SS2020 Versace в оранжево-рожевих тонах з рослинним узором. Виглядала мати трьох дітей просто розкішно: завдяки відвертому декольте і силуету вбрання підкреслило її форми, тонку талію і відтінило смагляву шкіру.

Доповнили образ колготки з принтом тай-дай, яскраво-рожеві босоніжки, а також помаранчевий клатч. Ще одна родзинка – золотисті сережки, які перегукувалися з пряжкою на ремені. У такому вбранні королева сцени вирушила на побачення з коханим чоловіком, репером Jay-Z.

Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від VersaceКоролева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від VersaceСпівачка в новому образі (фото: instagram.com/versace; dailymail)

До речі, акцент на грудях – улюблений прийом співачки та ікони стилю. На кубок СуперБоула вона також вирушила у вбранні, що підкреслило її видатні форми. Зірка вибрала брючний костюм від Balmain в яскраов-зеленому відтінку: вузькі штани і подовжений піджак з білими стежками. Жакет був застебнутий на один гудзик і показав любов Бейонсе до глибоким вирізом і відсутності спідньої білизни. Доповнили образ окуляри в білій оправі, білі човники і кольє абстрактної форми.

Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від VersaceКоролева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від Versace

Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від VersaceКоролева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від VersaceВся родина на СуперБоулі (фото: instagram.com/versace)

Чоловік і дочка артистки були одягнені в більш відповідні до "стадіонної" атмосфери образи. Дівчинка – в шкіряну куртку, червоний топ та шкіряну спідницю, які доповнила грубими "рокерськими" черевиками. А вбрання Джей Зі склали спортивний костюм, кросівки і бейсболка.

Королева тропіків: Бейонсе захопила розкішними формами в &quot;соковитому&quot; total look від Versace

Пара на прогулянці з Маямі (фото: dailymail)

До речі, після виступу пара вирушила на прогулянку по нічному місту, і співачка змінила свій образ на більш жіночний. Вона одягла міні-сукню персикового кольору з пишними рукавами і воланами та ще більш значним декольте. Босоніжки вона також змінила, а ось кольє залишила. Потрібно визнати, що соковиті відтінки і облягаючі силуети неймовірно до лиця стрункій багатодітній мамі!

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