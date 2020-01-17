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Романтика в раю: Дорофєєва в бікіні заворожила зворушливим фото з Дантесом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 09:47
Романтика в раю: Дорофєєва в бікіні заворожила зворушливим фото з Дантесом
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара насолоджується райськими видами в Домінікані

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Данесом і друзями відправилася у відпустку в екзотичну Домінікану. Хоч погода на райському курорті панує досить мінлива і сонце змінюється тропічними дощами, парі це не заважає насолоджуватися відпочинком і присвячувати час один одному. Не обійшлося і без гарячого фотосету Наді, а знімки в купальнику поступилися місцем відвертому кадру співачки з оголеними грудьми. Не обходиться і без романтики.

Так, Надя поділилася зворушливим пікантним фото з чоловіком. Пара позує на тлі екзотичних пальм і безкраїх океанських просторів – закохані стоять спиною до фотографа, взявшись за руки. На співачці – чорний купальник бікіні, який дозволяє оцінити її струнку фігуру.

"Рай", - залишила підпис англійською мовою Надя, лаконічно висловивши своє захоплення оточуючими її природними красотами.

Романтичне пиканатное фото можна подивитися тут

Романтика в раю: Дорофєєва в бікіні заворожила зворушливим фото з Дантесом

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники не встояли перед спогляданням райської романтики і залишили компліменти не тільки зірковому сімейства, але і фігурі Наді.

  • У тебе дуже приголомшлива фігура
  • Попа як у Кім
  • Неймовірне фото
  • Ви такі кльові, прикольні, ви самі-самі
  • Нереально гарне фото
  • Ах.. які лапочки
  • Ви ідеальна пара
  • Які ж ви гарні

Скріншот коментарів

У InstaStories пари також можна знайти чимало спільних фото, зроблених під час прогулянок.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес ( instagram.com/vladimirdantes/ instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва раніше завела мережу відвертим знімком. Вона лежить на шезлонгу топлес в крихітних плавках і бейсболці. Зірка приркрила оголений бюст книгою і кокетливо посміхається. Фото ніби зроблено випадково. Повз пікантний кадр не зміг пройти її продюсер Потап. Він залишив жартівливий емоційний коментар. До нього приєдналися Настя Каменських і Даша Астаф'єва, які також не змогли залишити без уваги відвертий кадр.

Раніше Володимир Дантес поділився особистими подробицями стосунків з Надею Дорофєєвою.

"Тулиться і дивиться в очі": Дантес розкрив зворушливу правду про Дорофєєву та свої страхи Який же кайф: Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим танцем
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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