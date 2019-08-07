Романтика круглий рік: Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з китайським Днем закоханих

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія показала романтичне фото з чоловіком

Вікторія Бекхем обожнює радувати рідних спільними знімками на своїй сторінці в Instagram, а заодно і всіх фоловерів. Вона регулярно викладає в мережу знімки з малятком Харпер, а також з синами. Ще більше місця в мікроблозі вона присвячує коханому чоловікові.

Нещодавно вона показала незвичайне фото – Вікторія і Девід позують посеред мальовничої природи. З підпису стало зрозуміло, що пара вирушила до Італії. До речі, країну в цьому році просто "атакували" знаменитості. "Щасливе літо!!! Тисячі поцілунків з Апулії!, – написала Вікторія. І дійсно – виглядають вони неймовірно щасливими і закоханими.

Італія – улюблена країна знаменитостей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В підтвердження тому і останній кадр на сторінці дизайнера. 45-річна Вікторія показала ще одне фото з Девідом. Вони стоять в обнімку в повний зріст, демонструючи теплі почуття, а заодно і стильні вбрання.

Девід і Вікторія відзначають День закоханих (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія одягнена у вузькі білі штани і червоний топ з мереживом. Доповнюють образ золотистий клатч і золотисті босоніжки на підборах. Волосся вона зібрала в низький хвіст, а макіяж зробила досить приглушений. Девід для прогулянки вибрав сірі класичні брюки і болотного відтінку поло, з якими відмінно поєднувалися замшеві туфлі, а також аксесуари – темні сонцезахисні окуляри та коричневий ремінь.

Сімейна ідилія (фото: instagram.com/victoriabeckham)

По всьому, знаменитості відправилися в Італію на відпочинок, прихопивши дітей (вчора Вікторія опублікувала зворушливе фото Девіда і Брукліна). Тим не менш, підпис до кадру з чоловіком вона підібрала аж ніяк не в дусі цієї країни. Вона написала: "Вітаємо з Днем Святого Валентина всіх тих, хто сьогодні святкує. Цілую". Таким чином зірка вирішила відзначити так званий Ци Сі – свято закоханих, який святкується у Китаї сьогодні, 7 серпня. Шанувальники з задоволенням підтримали тему любові, засипавши пост коментарями та привітаннями.

Вікторія з чоловіком і сином (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У сторіз вона також зізналася в коханні своїм синам: Крузу і Ромео. А ще додала миле фото з Девідом.