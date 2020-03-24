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Романтика на карантині: Джіджі Хадід показала рідкісні кадри зі своїм коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 20:28
Романтика на карантині: Джіджі Хадід показала рідкісні кадри зі своїм коханим
Джіджі Хадід і Зейн Малік (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель розчулила мережу

Джіджі Хадід, яка не так часто ділиться з фанами особистими кадрами (в основному контент на її сторінці складається з робочих проектів), вирішила порушити традиції. Вона, як і більшість людей, занудьгувала на карантині. І оскільки нових фото поки що ніде, то вона звернулася до пам'яті телефону, де зберігається безліч цікавого.

Так, 24-річна красуня продемонструвала фото з дитинства, де позує з молодшою сестрою Белою. Також в галерею потрапили знімки з салону, де дівчина робить золоту маску для шкіри. Є тут і коні – давня пристрасть красуні. Улюблені прикраси, пейзажі, будинок матері...

Романтика на карантині: Джіджі Хадід показала рідкісні кадри зі своїм коханимРомантика на карантині: Джіджі Хадід показала рідкісні кадри зі своїм коханим

Дівчина показала масу незвичайних кадрів (фото: instagram.com/gigihadid)

Але найголовніший сюрприз для шанувальників від Джіджі – фото з коханим Зейном Маліком. На фото парочка обіймається і цілується на тлі різдвяної ялинки. Тим самим Джіджі, нарешті, дала зрозуміти, що у них у відносинах панує повна гармонія. Виглядають обидва щасливими і задоволеними. І, безумовно, стильними.

Романтика на карантині: Джіджі Хадід показала рідкісні кадри зі своїм коханимДжіджі і Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчина одягнена в короткий светр бордового відтінку і блакитні джинси. Зверху вона накинула об'ємний піджак. Образ доповнили волосся, укладене в гладку зачіску, і яскравий макіяж з рожевими тінями. Зейн приміряв сірий спортивний костюм з червоними смугами.

Нагадаємо, пара протягом декількох років сходилася і розходилася. Так, закохані почали відносини наприкінці 2015-го. Як стверджують джерела, близькі до пари, Зейн навіть зробив коханій пропозицію, але до шлюбу справа не дійшла. У березні 2018-го року Джіджі і Зейн розлучилися, а в травні вони знову стали бачити разом. А в кінці 2018-го закохані оголосили про остаточний розрив. Який, втім, виявився не остаточним. У січні 2020-го пара знову засвітилася разом – закохані вирушили на святкування дня народження Маліка, якому 11 січня виповнилося 27 років.

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