Яскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногами

Українська співачка Тіна Кароль заворожила шанувальників яскравим літнім луком - зірка приміряла стильний наряд з власної колекції.
Атмосферними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна позувала в рожевій укороченій футболці і такого ж кольору міні-спідниці. Наряд вигідно підкреслив тонку талію і стрункі ніжки виконавиці.
Волосся Кароль залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.
Вона зробила кілька ефектних фото на футбольному полі, приймаючи красиві пози біля воріт і демонструючи аутфіт з усіх боків.
Тіна Кароль зачарувала яскравим літнім луком (фото: instagram.com/tina_karol)
"Давай проведемо це літо яскраво і красиво разом з новою колекцією Tina Karol.
У новому drop представлені: тай-дай футболки, топи, шорти та спідниці з глітерним нанесенням. Кожен виріб унікальний, зроблений вручну і малюнок не повторюється", - йдеться під публікацією.
Шанувальники поставили безліч лайків і засипали Тіну компліментами.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вперше підтвердила роман з Баланом і заявила, що їм "довелося відстоювати почуття".