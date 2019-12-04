Яскраві та стильні: Катя Осадча похвалилася фото з легендарним футболістом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча пообіцяла цікаве інтерв'ю зі спортсменом

Катя Осадча вже багато років є беззмінною ведучою телепрограми "Світське життя", в рамках якої постійно захоплює ефектними і стильними образами. Так, для свіжого випуску передачі їй довелося змінити відразу три лука, і в кожному вона виглядала просто карколомно. Крім того, завдяки такій роботі теледіва часто знайомиться і спілкується з українськими та світовими знаменитостями. Нещодавно Катя взяла інтерв'ю у легендарного футболіста і похвалилася на сторінці свого шоу в Instagram фото з ним.

На знімку Осадча відображена разом з Андрієм Шевченком, який зараз є тренером збірної України з футболу. Крім того, він - кращий бомбардир в історії збірної України (48 голів), а також володар престижної нагороди "Золотий м'яч" 2004 року. Також Андрій шість разів визнавався найкращим футболістом України.

На фото Шевченко позує в елегантному класичному костюмі в клітку, Осадча ж приміряла досить яскравий образ - червоні штани-кльош з розрізами внизу і шовкову сорочку з синьо-червоним принтом. Завершує ефектний лук пов'язка на волоссі тих же відтінків.

Фото: Катя Осадча та Андрій шевченко (instagram.com/svitsketv)

"Інтерв'ю з тренером національної збірної з футболу Андрієм Шевченком - незабаром у "Світському житті"! Чекаєте?" - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі мережі відразу ж відзначили, що дуже чекають виходу бесіди Каті та Андрія.

Який він смішний і переляканий :)))))

Чекаємо з нетерпінням

Так.Чекаємо.Ваші інтерв'ю для мене особисто завжди цікаві.І люди теж,з якими ви спілкуєтесь у «Світському житті». Дякую вам.Всього найкращого

Завжди чекаємо на Катю, звичайно!!!

А чого це він такий переляканий, все добре

Андрій красава

Скріншот коментарів (instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували піжамну вечірку біля ялинки.