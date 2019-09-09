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"Ризик отримати по обличчю": MARUV відверто розповіла про непросту школу життя (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.09.2019 - 10:26
"Ризик отримати по обличчю": MARUV відверто розповіла про непросту школу життя (відео)
MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Починала кар'єру MARUV в стрипклубі

Танці з зірками 2019, як завжди, дивують. Результат третього ефіру, який відбувся 8 вересня, не залишив байдужих. Проект покинула ще одна пара - Серьога і Аделіна Делі! Співак і його партнерка отримали від членів журі-20 балів, що вивело їх на 8-у позицію. Однак глядачі розпорядилися долею пари по-іншому!

Зате на паркеті залишилися очевидні фаворити Танці з зірками 2019, за якими з цікавістю спостерігають з першого ефіру. І серед фаворитів - пара MARUV і JAY. Під час третього ефіру вони представили чуттєвий Контемпорарі.

Як завжди, перед танцем глядачам шоу показують відео-щоденники зоряних учасників, в яких вони розповідають про цікаві моменти свого життя. MARUV (Анна Корсун) розповіла, як починалася її вокальна кар'єра. З'ясувалося, що починала Анна зі стрипклубів і караоке-барів. При цьому в останніх було досить небезпечно працювати!

“Україна для мене - це музика і місця, в яких я росла як артистка! Павлоград - місто, в якому я народилася і пішла в музичну школу. Коли я переїхала до Харкова, там я почала серйозно займатися музикою. Стриптизбар співачкою - це -була моя перша вокальна робота, шоб ви розуміли! Через деякий час я вже знайшла собі роботу в караоке. Найгірша робота в моєму житті. Якщо у стрип-барі є охорона, то в караоке охорони немає. І коли приходять бухі відвідувачі, дуже великий ризик отримати і по обличчю", - ділиться співачка.

Однак про той періоді життя вона не шкодує. І навіть зазначає, що написала тоді кращі пенсії.

"І це дуже класна школа життя була і період, коли я, напевно, написала одні з самих своїх кращих пісень", - підсумувала MARUV.

MARUV і JAY – Контемпорарі – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, що під час третього ефіру Танці з зірками 2019 MARUV і JAY отримали 24 бали. Однак не обійшлося без критики. Франциско Гомес підкреслив, що в танці було мало техніки. І що подібний номер цілком підійшов би для одного з виступів MARUV, однак він не підходить для танцювального проекту, де потрібно розкритися.

Як результат, пара MARUV і JAY від ефіру до ефіру опускаються нижче в таблиці результатів голосування членів журі.

MARUV і JAY, результати суддівського голосування:

  • 1 ефір (25 серпня) - третє місце, 25 балів;
  • 2 ефір (1 вересня) - п'яте місце, 26 балів;
  • 3 ефір (8 вересня) - шосте місце, 24 бали.

Нагадаємо, раніше MARUV порадувала рідкісним фото з чоловіком Олександром. Не забула співачка і новий сценічний образ показати.

Також раніше MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської. Співачка поділилася серією фото з чергового концерту. На них вона позує зі своєю командою у червоних нарядах. При цьому на Корсун - поліцейська кашкет.

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