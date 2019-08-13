"Ріанна відпочиває": MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати шанувальників відвертими образами і чуттєвими зйомками. Зазначимо, що буквально минулої ночі українська співачка здивувала багатотисячну армію шанувальників нічною зйомкою! При цьому MARUV позувала у відвертій "хижому" комбінезоні з лаковими вставками, в багажнику автомобіля! Співачка заінтригувала прихильників новим відеоальбомом.

На цьому приємні новини від Корсун не закінчилися. Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала цілий фотоальбом нових кадрів, на яких також позує в облягаючому сексуальному вбранні з чорного латексу, в приглушеному світлі, на тлі блискучої стіни і лампочок.

"Бекстейдж зі зйомки Танці з зірками", - підписала серію кадрів MARUV.

Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Таким чином співачка ще раз нагадала шанувальникам, що стала однією з учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками на телеканалі "1+1".

Так, головний символ вибухового сезону прикотився до співачці MARUV, яка готова була прийняти естафету і пообіцяла всім зустрітися на паркеті. Артистка передала естафету далі популярному співакові Поліграф Шарікоff, більш відомому як Серьога.

Шанувальники MARUV поспішили прокоментувати її нові фото:

“Богиня, дуже чекаю танців! Впевнена, що ви всіх там виграєте"

"Найкраща, ми любимо тебе"

"Ріанна відпочиває"

“Все! Я знаю, за кого я буду вболівати в цьому сезоні!"

“Ось і переможниця! Яка ж шикааарна"

"Настільки сильно осінь ми ще не чекали"

"Чекаємо з перемогою свою Королеву!"

"З космосу"

"Красуня, ви всіх там виграєте дуже чекаємо"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервыдвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.

До речі, раныше MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.