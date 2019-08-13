"Ріанна відпочиває": MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

MARUV стала однією з учасниць нового сезону Танці з зірками
MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати шанувальників відвертими образами і чуттєвими зйомками. Зазначимо, що буквально минулої ночі українська співачка здивувала багатотисячну армію шанувальників нічною зйомкою! При цьому MARUV позувала у відвертій "хижому" комбінезоні з лаковими вставками, в багажнику автомобіля! Співачка заінтригувала прихильників новим відеоальбомом.
На цьому приємні новини від Корсун не закінчилися. Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала цілий фотоальбом нових кадрів, на яких також позує в облягаючому сексуальному вбранні з чорного латексу, в приглушеному світлі, на тлі блискучої стіни і лампочок.
"Бекстейдж зі зйомки Танці з зірками", - підписала серію кадрів MARUV.
Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)
Таким чином співачка ще раз нагадала шанувальникам, що стала однією з учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками на телеканалі "1+1".
Так, головний символ вибухового сезону прикотився до співачці MARUV, яка готова була прийняти естафету і пообіцяла всім зустрітися на паркеті. Артистка передала естафету далі популярному співакові Поліграф Шарікоff, більш відомому як Серьога.
Шанувальники MARUV поспішили прокоментувати її нові фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial
Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервыдвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.
До речі, раныше MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.